Лофтус-Чик - о недостатке практики в «Челси»: «Нужно набраться терпения»

сегодня, 18:12

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик нечасто выходит на поле, но верит, что его время еще придет.

В свои 22 года ощущаю себя достаточно возрастным игроком, учитывая то, что некоторые играют на высоком уровне в 17 или 18. Хочу чаще выходить на поле, но пока мое приключение складывается именно таким образом. Мне нужно набраться терпения. Можно увидеть и позитивные стороны - я выступаю в составе сборной Англии и когда выхожу на поле, то играю весьма неплохо.

Пресса ранее сообщала о недовольстве Лофтус-Чика тем, что «Челси» отказался отпускать его в другой клуб.