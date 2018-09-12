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Дубль Ришарлисона помог Бразилии разгромить сборную Сальвадора

сегодня, 05:21
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Сборная Бразилии в товарищеском поединке с крупным счётом обыграла Сальвадор. Двумя забитыми мячами отметился форвард «Эвертона» Ришарлисон. Капитан бразильской команды Неймар отличился голом и тремя результативными передачами.

Лэндовер (Мериленд), стадион «Федекс Филд»

Бразилия - Сальвадор 5:0 (3:0)
Голы: Неймар 4 (пен.), Ришарлисон 16, 50, Коутиньо 30, Маркиньос 90.

Бразилия: Нето, Деде (Фелипе Аугусто 46), Милитао, Маркиньос, Сандро, Каземиро (Фред 46), Артур Рамос (Перейра 70), Коутиньо (Лукас 54), Коста (Виллиан 54), Неймар, Ришарлисон (Эвертон 54).
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.

Сальвадор: Х. Эрнандес, Домингес, Тамакас, Мендоса, Бараона, Флорес (Кастро 73), Алас (Кореа 46), Торрес (Орельяна 36), Дельгадо, Ж. Эрнандес (Альварес 30 (Гарсия 66)), Пинеда.
Главный тренер: де лос Кобос Карлос.

Предупреждения: Торрес 17, Неймар 44, Фелипе Аугусто 71, Орельяна 72.

Судья: Марруфо Джейр.

Ранее сборная Бразилии в товарищеской встрече одолела национальную команду США (2:0).

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нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:00
Это разве соперник
Abverin
Abverin
сегодня в 05:27
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