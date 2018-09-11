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Бельгия разгромила Исландию в Лиге Наций

вчера, 23:37
ИсландияЛоготип футбольный клуб Исландия0 : 3Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборная Бельгии одержала победу над командой Исландии в рамках Лиги Наций.

Рейкьявик, стадион «Лаугардалсвеллур»

Исландия - Бельгия 0:3 (0:2)
Голы: Азар 29 (пенальти), Лукаку 31, Лукаку 81

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Ингасон, Сигурдссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Сигурйонссон , Магнуссон, Халльфредссон (Траустасон 84), Бодварссон (Сигторссон 71), Скуласон (Pálsson 80)
Главный тренер: Хамрен Эрик.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Витсель, Лукаку, Азар (Азар 89), Карраско (Шадли 70), Мертенс, Менье, Тилеманс (Дембеле 80)
Главный тренер: Мартинес Роберто.

Предупреждение: Севарссон 55

Судья: Карасев Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что недавно сборная Бельгии разгромила команду Шотландии в товарищеском матче.

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Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 23:50
Похоже, Исландия возвращается в прежнее, первобытное состояние.....
cska.78
cska.78
вчера в 23:44
Бельгийцев с победой!
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