Бельгия разгромила Исландию в Лиге Наций

Сборная Бельгии одержала победу над командой Исландии в рамках Лиги Наций.
Рейкьявик, стадион «Лаугардалсвеллур»
Исландия - Бельгия 0:3 (0:2)
Голы: Азар 29 (пенальти), Лукаку 31, Лукаку 81
Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Ингасон, Сигурдссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Сигурйонссон , Магнуссон, Халльфредссон (Траустасон 84), Бодварссон (Сигторссон 71), Скуласон (Pálsson 80)
Главный тренер: Хамрен Эрик.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Витсель, Лукаку, Азар (Азар 89), Карраско (Шадли 70), Мертенс, Менье, Тилеманс (Дембеле 80)
Главный тренер: Мартинес Роберто.
Предупреждение: Севарссон 55
Судья: Карасев Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно сборная Бельгии разгромила команду Шотландии в товарищеском матче.