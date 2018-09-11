Англия одержала минимальную победу над Швейцарией в контрольном матче

Сборная Англии обыграла команду Швейцарии в товарищеском матче.
Лестер, стадион «Кинг Пауэр»
Англия - Швейцария 1:0 (0:0)
Гол: Рэшфорд 54
Англия: Батлэнд, Роуз (Чилуэлл 79), Уокер, Тарковски (Стоунс 61), Магуайр, Александер-Арнольд (Триппьер 79), Делф (Хендерсон 69), Дайер, Лофтус-Чик (Лингард 61), Уэлбек (Кейн 61), Рэшфорд.
Главный тренер: Гарет Саутгейт.
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Джуру, Родригес (Мубандже 46), Шер, Аканджи (Мехмеди 46), Шакири (Сеферович 80), Джака, Фройлер (Цубер 67), Закария (Фернандеш 67), Гавранович (Аджети 67).
Главный тренер: Владимир Петкович.
Предупреждения: Лихтштайнер 27, Хендерсон 88
Напомним, что недавно сборная Англии уступила команде Испании в Лиге Наций.