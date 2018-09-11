  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 Идет первый тайм, 34’ Логотип ИсландияИсландия 0:2 Логотип БельгияБельгия 9.29 5.52 1.31
21:45 Идет первый тайм, 34’ Логотип ИспанияИспания 2:0 Логотип ХорватияХорватия 1.69 3.95 5.9
21:45 34’ Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 0:0 Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 36’ Логотип ВенгрияВенгрия 1:1 Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 36’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 36’ Логотип Сан-МариноСан-Марино 0:1 Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 37’ Логотип МолдавияМолдавия 0:0 Логотип БеларусьБеларусь - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 34’ Логотип ПольшаПольша 0:0 Логотип ИрландияИрландия - - -
22:00 22’ Логотип АнглияАнглия 0:0 Логотип ШвейцарияШвейцария 1.91 3.5 4.88
Отбор Евро-2019 (до 21), 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) 1:2 Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
ГлавнаяНовости

Молодежная сборная России уступила Сербии

сегодня, 20:58
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 2Логотип футбольный клуб Сербия (до 21)Сербия (до 21)Матч завершен

Молодежная сборная России проиграла команде Сербии в отборочном матче Евро-2019. После этого поражения россияне потеряли шансы на первое место в группе, которое напрямую выводит в финальную часть турнира.

Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород»

Россия U21 - Сербия U21 1:2 (0:0)
Голы: Чернов 62 - Йович 74 (пенальти), Лутовач 89

Россия (до 21): Мелихов, Лысов, Чернов, Рассказов, Фомин, Коновалов, Гулиев, Зуев (Бакаев 75), Жигулёв, Обляков, Мелкадзе (Соболев 85)
Главный тренер: Бушманов Евгений.

Сербия (до 21): Радунович, Гайич, Йованович, Маркович, Богосавац , Илич (Рачич 46), Машович, Пантич, Ранделович (Аджич 69), Йович, Лутовач (Стеванович 90+4)
Главный тренер: Джорович Горан.

Предупреждения: Гулиев 29, Машович 38, Зуев 45+1, Лутовач 61, Мелихов 73, Коновалов 77

Судья: Иррати Массимилиано.

Напомним, что недавно сборная России сыграла вничью с Египтом в товарищеском матче.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Турция вырвала победу в матче против Швеции
Вчера, 23:39 15
Сборная Португалии без Роналду обыграла Италию
Вчера, 23:39 68
Россия отправила пять мячей в ворота сборной Чехии
Вчера, 20:51 225
Голевой пас Куэвы не помог Перу в игре с Германией
09 сентября 13
Франция обыграла Голландию
09 сентября 65
Гол Дриусси принес «Зениту» победу над «Кайратом»
09 сентября 69
Обсудить
Все комментарии
Alean
Alean ответил Serg_Diamond
сегодня в 22:16
Впечатление от просмотра. Походу, молодежка России существует в какой-то параллельной реальности, а Бушманов видимо считает себя Кощеем Бессмертным! Если Чалов на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ, но не попадает в состав и даже не выходит на замену, а на воротах стоит какой-то непонятный персонаж, то это сигнал... Это молодежная сборная России или тридевятого царства? В этом поражении огромная часть вины персонально тренера! Слава Богу, что он не тренирует основную сборную!
Ну на воротах стоял основной вратарь Томи, это место он себе отвоевал не просто так, по количеству пропущенных мячей Томь лучшая в ФНЛ. Другое дело что Спартаковский кипер врятли хуже.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Bayern Best
сегодня в 22:14
У этой коллектива нет характера.
У этого коллектива характер есть, нет тренера...
Alean
Alean
сегодня в 22:13
Очень странно что не выпустили Чалова, почему то выпустили Георгия Мелкадзе в нападении хотя в Спартоке-2 он числится полузащитником, и более того толи не проходит в состав даже Спартака-2, толи после травмы. но в любом случае явно не в лучшей форме.
Очень странное решение по нападению нашей сборной в этом матче.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 22:10
Впечатление от просмотра. Походу, молодежка России существует в какой-то параллельной реальности, а Бушманов видимо считает себя Кощеем Бессмертным! Если Чалов на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ, но не попадает в состав и даже не выходит на замену, а на воротах стоит какой-то непонятный персонаж, то это сигнал... Это молодежная сборная России или тридевятого царства? В этом поражении огромная часть вины персонально тренера! Слава Богу, что он не тренирует основную сборную!
Antonchik
Antonchik
сегодня в 22:08
Дома проигрывать вообще позорно.
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 22:07
У этой коллектива нет характера.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил LOpp
сегодня в 22:05
Рассказов в матче в Питере очень хорошо накручивал Зенитовцев.
Похоже он и сегодня пытался их накручивать...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
сегодня в 22:01
Нормальные тренеры в решающих матчах "других" не проверяют, а ставят сильнейших. Чалов сейчас в форме, на подъеме и на порядок лучше и Мелкадзе и Зуева.
Это факт!!! Но Бушманов решил обмануть всех и вляпался по самое "небалуй"!!!
Alista
Alista
сегодня в 21:59
Опять спартак опозорил страну.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
сегодня в 21:57
Сам удивлен отсутствием Чалова, Жама - ноль . Похоже что решил Бушик других проверить, поскольку Чалов в прошлом матче не отличился. Вроде бегут, и техничные ребята но взаимопонимания ни в атаке, ни в защите нет!!!
Нормальные тренеры в решающих матчах "других" не проверяют, а ставят сильнейших. Чалов сейчас в форме, на подъеме и на порядок лучше и Мелкадзе и Зуева.
LOpp
LOpp ответил parallels
сегодня в 21:54
Рассказов в матче в Питере очень хорошо накручивал Зенитовцев.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 21:53
Опять подтвердилось старое правило - чем меньше в сборной спарачей, тем она лучше играет.
Чист
Чист ответил Ваня лучший
сегодня в 21:51
А почему Бушманов не ставит в состав Чалова и Жаму ? Потому что они из ЦСКА ? Чалов самый результативный в РПЛ, а в молодежку не проходит? Не поверю.
Как всё в Россий по блату свой друг племяшь знакомый а знаний потом по ходу а если их нету от роду вот и беда
Чист
Чист
сегодня в 21:48
Да сами виноваты забили гол и начали всё назад играть и обычно на этом попадаются как говрится такие сами себя наказывают как играли так и надо было играть -ребята ведь не плохо играют может тренер ни того
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
сегодня в 21:44
А почему Бушманов не ставит в состав Чалова и Жаму ? Потому что они из ЦСКА ? Чалов самый результативный в РПЛ, а в молодежку не проходит? Не поверю.
Сам удивлен отсутствием Чалова, Жама - ноль . Похоже что решил Бушик других проверить, поскольку Чалов в прошлом матче не отличился.
Вроде бегут, и техничные ребята но взаимопонимания ни в атаке, ни в защите нет!!!
Abverin
Abverin
сегодня в 21:43
Спартачи еще ни в одной сборной не блистали, нормальный тренер избегал их брать в свой состав, очередной пример налицо.
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 21:40
По блату понабрали спартаковский молодняк в сборную, потом удивляются почему влетели.
Согласен, надо было конями и бомжами молодежку забивать, и дыркинфеева на болота, фу ворота.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
сегодня в 21:36
Как же бестолково сыграли! Обляков в своем репертуаре обрезы, неудачная обводка , ну и подставил Мелихова, Мелихов еще же себе забил - обидно. Атакуют наши много, но что делать с мячом у штрафной не знают. Суетятся почем зря. Комбинаций минимум, мысли еще меньше. Закономерный результат.
А почему Бушманов не ставит в состав Чалова и Жаму ? Потому что они из ЦСКА ? Чалов самый результативный в РПЛ, а в молодежку не проходит? Не поверю.
RIR68
RIR68 ответил parallels
сегодня в 21:28
кому пришло в голову выпускать на поле этих кривоногов?
зачем Зуева обидел? он без этих никак(((
RIR68
RIR68 ответил Спартачок-70
сегодня в 21:27
Обляков это чудо какое то....
два чуда в нападении. Мелкадзе и Зуев. игры ноль, одни нырки.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:26
Как же бестолково сыграли! Обляков в своем репертуаре обрезы, неудачная обводка , ну и подставил Мелихова, Мелихов еще же себе забил - обидно.
Атакуют наши много, но что делать с мячом у штрафной не знают. Суетятся почем зря. Комбинаций минимум, мысли еще меньше.
Закономерный результат.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 21:22
Ничего страшного. Прорвемся. Ребята толковые у нас.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 21:19
Пусть лучше молодежка проигрывает , а основа выигрывает ....
Чем наоборот ......
:-):-):-):-):-)
ziborock
ziborock ответил parallels
сегодня в 21:18
из них 5 автоголов?)
10)))
Может ты подскажешь кого из молодежи Зенита в команду взять?)))
VIPded
VIPded
сегодня в 21:18
Блин... А так хорошо всё начиналось...(((
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:18
Обидно влетели, играли неплохо, дурацкие голы сами себе привезли.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:17
Чалова (лучший бомбардир РПЛ ) где? Возможно травмирован).
Нападения, как такового нет, не нападая победить нельзя. Аксиома.
parallels
parallels ответил ziborock
сегодня в 21:17
Мелкадзе вообще то 6 мячей в отборочных забил! Сммотрел бы игры лучше и не писал бы чушь!
из них 5 автоголов?)
ziborock
ziborock ответил parallels
сегодня в 21:16
кому пришло в голову выпускать на поле этих кривоногов?
Мелкадзе вообще то 6 мячей в отборочных забил! Сммотрел бы игры лучше и не писал бы чушь!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 21:16
Рассказов это новый Кутепов похоже)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100