Молодежная сборная России уступила Сербии

сегодня, 20:58

Молодежная сборная России проиграла команде Сербии в отборочном матче Евро-2019. После этого поражения россияне потеряли шансы на первое место в группе, которое напрямую выводит в финальную часть турнира.

Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород»

Россия U21 - Сербия U21 1:2 (0:0)

Голы: Чернов 62 - Йович 74 (пенальти), Лутовач 89

Россия (до 21): Мелихов, Лысов, Чернов, Рассказов, Фомин, Коновалов, Гулиев, Зуев (Бакаев 75), Жигулёв, Обляков, Мелкадзе (Соболев 85)

Главный тренер: Бушманов Евгений.

Сербия (до 21): Радунович, Гайич, Йованович, Маркович, Богосавац , Илич (Рачич 46), Машович, Пантич, Ранделович (Аджич 69), Йович, Лутовач (Стеванович 90+4)

Главный тренер: Джорович Горан.

Предупреждения: Гулиев 29, Машович 38, Зуев 45+1, Лутовач 61, Мелихов 73, Коновалов 77

Судья: Иррати Массимилиано.

Напомним, что недавно сборная России сыграла вничью с Египтом в товарищеском матче.