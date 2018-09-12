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Аргентина и Колумбия разошлись миром

сегодня, 04:58
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия0 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборные Аргентины и Колумбии не смогли выявить победителя в товарищеском поединке.

Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси), стадион «Мет Лайф»

Колумбия - Аргентина 0:0

Колумбия: Оспина, Мачадо, Барриос, Куэльяр (Урибе 62), Санчес, Элибелтон Паласиос, Кинтеро (Бенедетти 73), Куадрадо (Диас 78), Мурильо, Фалькао (Вилья 79), Муриэль (Бакка 63).
Главный тренер: Рейес Артуро.

Аргентина: Армани, Бустос, Пеццелья, Фунес Мори, Тальяфико (Симеоне 85), Баталья, Эксекьель Паласиос (Дибала 54), Ло Чельсо (Павон 70), Гонсало Мартинес (Черви 46), Икарди (Акунья 85), Меса (Паредес 68).
Главный тренер: Скалони Лионель.

Предупреждения: Пеццелья 31, Фалькао 65, Черви 65, Куадрадо 69, Паредес 82, Оспина 87, Урибе 90.

Судья: Эльфат Исмаил.

Ранее сборная Аргентины в товарищеской встрече разгромила команду Гватемалы (3:0). Колумбия в предыдущем контрольном матче вырвала победу у Венесуэлы (2:1).

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 05:54
Нескучная ничья.
Alista
Alista
сегодня в 05:34
Равная игра и итог закономерный.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:08
Тут Вам не с Гватемалой играли, посерьезней.
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