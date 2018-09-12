Аргентина и Колумбия разошлись миром

Сборные Аргентины и Колумбии не смогли выявить победителя в товарищеском поединке.
Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси), стадион «Мет Лайф»
Колумбия - Аргентина 0:0
Колумбия: Оспина, Мачадо, Барриос, Куэльяр (Урибе 62), Санчес, Элибелтон Паласиос, Кинтеро (Бенедетти 73), Куадрадо (Диас 78), Мурильо, Фалькао (Вилья 79), Муриэль (Бакка 63).
Главный тренер: Рейес Артуро.
Аргентина: Армани, Бустос, Пеццелья, Фунес Мори, Тальяфико (Симеоне 85), Баталья, Эксекьель Паласиос (Дибала 54), Ло Чельсо (Павон 70), Гонсало Мартинес (Черви 46), Икарди (Акунья 85), Меса (Паредес 68).
Главный тренер: Скалони Лионель.
Предупреждения: Пеццелья 31, Фалькао 65, Черви 65, Куадрадо 69, Паредес 82, Оспина 87, Урибе 90.
Судья: Эльфат Исмаил.
Ранее сборная Аргентины в товарищеской встрече разгромила команду Гватемалы (3:0). Колумбия в предыдущем контрольном матче вырвала победу у Венесуэлы (2:1).