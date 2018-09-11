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Испанцы деклассировали сборную Хорватии в Лиге Наций

вчера, 23:39
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания6 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Во 2-м туре Лиги Наций (Лига А, группа 4) сборная Испании разгромила Хорватию с непристойным счетом.

Эльче, стадион «Мартинес Валеро»

Испания – Хорватия – 6:0 (3:0)
Голы:  Сауль 24, Асенсио 33, Калинич 35 (автогол), Родриго 49, Рамос 57, Иско 70

Испания: Де Хеа, Карвахаль (Аспиликуэта 75), Начо, Рамос, Гайя, Бускетс (Эрнандес 60), Сауль (Алькантара 65), Себальос, Асенсио, Иско, Родриго
Главный тренер: Энрике Луис.

Хорватия: Калинич, Врсалько (Рог 20), Митрович, Вида, Пиварич, Ракитич, Брозович (Пьяца 63), Модрич, Ковачич, Перишич, Сантини (Ливайя 72)
Главный тренер: Далич Златко.

Предупреждения: Сантини 12, Брозович 39

Судья: Бастьен Бенуа.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В 1-м туре испанцы обыграли сборную Англии.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 00:07
А что же Модрич?
Землянин
Землянин ответил da da da
сегодня в 00:06
Да верно, тренеру надо было второй состав выпускать, доказывать свою состоятельность, а первому надо в своих клубах доказывать и отрабатывать контракты )))
За адекватность
За адекватность ответил da da da
сегодня в 00:05
турнир больше полезен для сборных уровня нашей России,Кипра и ниже. для топовых команд в принципе он не нужен,ну если только ради престижа.
И что теперь? Безвольно влетать 6-0? Ну если он хорватам не нужен, так зачем основу было ставить? Проверили бы ближайший резерв, хоть отмазка бы была.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:05
3ton, правильно у тебя в профиле написано, но надо бы впереди добавить "один из"!

Всем, кто тебе не нравится дизлайки ставишь? Ты и есть "один из последних подонков"! Последним не буду называть тебя, т.к. вас очень много, даже на соккере вас полно!

И как соккер дает возможность дизлайкать таким подонкам???
Abverin
Abverin
сегодня в 00:04
Вот и вся Хорватия.
Footbolista
Footbolista ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:02
Лопетеги всем бы трехи отгружал)...
умный и красивый
умный и красивый ответил da da da
вчера в 23:59
турнир больше полезен для сборных уровня нашей России,Кипра и ниже. для топовых команд в принципе он не нужен,ну если только ради престижа.
какой престиж во второсортном турнире)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил da da da
вчера в 23:59
турнир больше полезен для сборных уровня нашей России,Кипра и ниже. для топовых команд в принципе он не нужен,ну если только ради престижа.
Комментатор тоже про это говорил.
Почему он полезен для таких сборных? Как они могут попасть на ЧЕ, через этот турнир?
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:59
Можно перефразировать песню: " Какая боль, какая боль, Испания - Хорватия 6-0 ." Хорватов просто не узнать было, особенно во 2 тайме. Как сомнабулы бродили по полю.
da da da
da da da ответил 95-shishani-95
вчера в 23:57
Для чего этот турнир сделан? Какой формат у него? Что это вообще такое? Может кто-нибудь сказать?
турнир больше полезен для сборных уровня нашей России,Кипра и ниже.
для топовых команд в принципе он не нужен,ну если только ради престижа.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:56
Сборной раше повезло на ЧМ(как и многим другим, в т.ч. и Франции), что перед ЧМ уволили Лопетеги! Дурацкая федерация футбола у Испании!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 23:55
Асенсио конечно монстр, но сегодня понравился себальос
Молло
Молло ответил parallels
вчера в 23:55
как будто против спартака играли.
мы любим семь, шесть очень мало для спартака
умный и красивый
умный и красивый ответил Землянин
вчера в 23:54
Видать Хорватам не сдалась Лига Наций, а испанцы стараются после фиаско на ЧМ от Сб. России )))
хорватам после финала чемпионата мира эта лига наций, как мёртвому припарка)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:53
Для чего этот турнир сделан? Какой формат у него? Что это вообще такое? Может кто-нибудь сказать?
ошалевший
ошалевший
вчера в 23:53
ну чё там далич скажет,кого угодно он может тренировать говорил
Союзник противников
Союзник противников ответил Bezymniy Ispanec
вчера в 23:52
Очередное доказательство "клоунского"вылета главного и единственного фаворита ЧМ от этой недокоманды!!!Отсутствие тренера и политика лишили нас титула!!!Vamos La Furia Roja!!!
"НАС"??? Смешнее ничего не читал! Каким боком болельщик имеет отношение к сборной Испании,себя с ней асоциируя???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:50
Если Яролима за 1-5 в товарняке уволили,то что надо сделать с хорватами за эту "официальную" игру??? Линчевать??? То датчане почтальоном-штрейкбрехеров от работы отрывают,то такие матчи...Не "новый турнир УЕФА",а какой-то винегрет ,который половине команд,похоже,не нужен.
da da da
da da da ответил Землянин
вчера в 23:50
Видать Хорватам не сдалась Лига Наций, а испанцы стараются после фиаско на ЧМ от Сб. России )))
наверно поэтому основу выставили))
Землянин
Землянин
вчера в 23:49
Видать Хорватам не сдалась Лига Наций, а испанцы стараются после фиаско на ЧМ от Сб. России )))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:49
Тупость, 56изм и т.д. -записать такой гол, как автогол!
Пять результативных действий от Асенсио против вице-чемпионов мира!
Меське только помечтать...
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec ответил cska.78
вчера в 23:47
6 ударов в створ - 6 голов :)
Я приеду на Лужники и увижу 6 ударов -6 голов!!!Hala Madrid!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил eleven LC
вчера в 23:46
Неожиданно слабо сыграла Хорватия,такого результата не ожидали наверно даже испанцы! Ну и конечно очень хорошо что 4 из 6 голов сделали игроки Реала!
Почему 4? На Сауля пас отдал Карвахаль! На Родриго Асенсио отдал! Остальные забили игроки Реала! Получается во всех поучаствовали
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил mangoх12
вчера в 23:46
Что это было?) Просто убрали испанского физрука
Верно, но кроме того, хорватского наказали.
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:45
Что это было?) Просто убрали испанского физрука
owl_fake
owl_fake ответил Y.N.W.A.
вчера в 23:45
Игроки Реала зарешали. Вот оно- новое лицо сб. Испании- 6 игроков Реала и 1 Барсы) Асенсио - МВП матча.
И результаты соответствующие - 1/8 ЧЕ и ЧМ как максимум)
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
вчера в 23:44
Очередное доказательство "клоунского"вылета главного и единственного фаворита ЧМ от этой недокоманды!!!Отсутствие тренера и политика лишили нас титула!!!Vamos La Furia Roja!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 23:44
А, помнится, Билич, после ЧМ заявил, что согласен тренировать исключительно Реал или Барсу! Ну-ну.... Я бы ему, даже московское ДИНАМО не доверил бы, пусть уж лучше Хохлов тренирует, он хотябы не проигрывает 0:6!
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:43
Да блин, эта Хорватия, даже позорно сливая, не пыталась забить хотя бы гол престижа, тупо встав автобусом на своей половине. И где были хвалёные Модрич и Ракитич? Днище похлеще Чехии!
owl_fake
owl_fake
вчера в 23:42
Хорватам не разъяснили, что перевести игру в овертайм не выйдет. Вот и опешили, неправильно распределили силы.
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