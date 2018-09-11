Испанцы деклассировали сборную Хорватии в Лиге Наций

Во 2-м туре Лиги Наций (Лига А, группа 4) сборная Испании разгромила Хорватию с непристойным счетом.
Эльче, стадион «Мартинес Валеро»
Испания – Хорватия – 6:0 (3:0)
Голы: Сауль 24, Асенсио 33, Калинич 35 (автогол), Родриго 49, Рамос 57, Иско 70
Испания: Де Хеа, Карвахаль (Аспиликуэта 75), Начо, Рамос, Гайя, Бускетс (Эрнандес 60), Сауль (Алькантара 65), Себальос, Асенсио, Иско, Родриго
Главный тренер: Энрике Луис.
Хорватия: Калинич, Врсалько (Рог 20), Митрович, Вида, Пиварич, Ракитич, Брозович (Пьяца 63), Модрич, Ковачич, Перишич, Сантини (Ливайя 72)
Главный тренер: Далич Златко.
Предупреждения: Сантини 12, Брозович 39
Судья: Бастьен Бенуа.
«Соккер.ру» вел
В 1-м туре испанцы обыграли сборную Англии.
Всем, кто тебе не нравится дизлайки ставишь? Ты и есть "один из последних подонков"! Последним не буду называть тебя, т.к. вас очень много, даже на соккере вас полно!
И как соккер дает возможность дизлайкать таким подонкам???
Всем, кто тебе не нравится дизлайки ставишь? Ты и есть "один из последних подонков"! Последним не буду называть тебя, т.к. вас очень много, даже на соккере вас полно!
И как соккер дает возможность дизлайкать таким подонкам???
Почему он полезен для таких сборных? Как они могут попасть на ЧЕ, через этот турнир?
Почему он полезен для таких сборных? Как они могут попасть на ЧЕ, через этот турнир?
для топовых команд в принципе он не нужен,ну если только ради престижа.
для топовых команд в принципе он не нужен,ну если только ради престижа.
Пять результативных действий от Асенсио против вице-чемпионов мира!
Меське только помечтать...
Пять результативных действий от Асенсио против вице-чемпионов мира!
Меське только помечтать...