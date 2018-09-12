Игрок АПЛ обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки

сегодня, 18:08

Футболист английской Премьер-Лиги, имя которого не разглашается, предстанет перед судом по делу об изнасиловании 15-летней девочки.

Происшествие случилось 7 июля 2012 года в летнем лагере во Франции, тогда игроку было 17 лет. Девушка, которой сейчас уже 21 год, утверждает, что двое иностранцев старшего возраста напали на нее, воспользовавшись пьяным состоянием. Футболист же уверяет, что у него не было интимных отношений с девушкой.

Напомним, в ноябре прошлого года бразильский нападающий Робиньо был приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование.