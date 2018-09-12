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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Игрок АПЛ обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки

сегодня, 18:08

Футболист английской Премьер-Лиги, имя которого не разглашается, предстанет перед судом по делу об изнасиловании 15-летней девочки.

Происшествие случилось 7 июля 2012 года в летнем лагере во Франции, тогда игроку было 17 лет. Девушка, которой сейчас уже 21 год, утверждает, что двое иностранцев старшего возраста напали на нее, воспользовавшись пьяным состоянием. Футболист же уверяет, что у него не было интимных отношений с девушкой.

Напомним, в ноябре прошлого года бразильский нападающий Робиньо был приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:27
Она бы ещё через лет десять об этом вспомнила... Хотя если все так как она говорит, таких нужно сажать на бутылку!
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:23
Англичане всегда были хуже животных.)
Только что эта лахудра пьяная пытается доказать через 6!!! после изнасилования? Смехота)

Очередная дурь.
Left Boy
Left Boy
сегодня в 18:09
весело
Alladins
Alladins
сегодня в 18:09
Какой позор в "образце демократии".
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