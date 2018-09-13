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Кержаков: «Не думаю, что уход Промеса снижает шансы „Спартака“ в РПЛ»

сегодня, 01:38

Экс-нападающий «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал срыв перехода Джона Терри в «Спартак» и трансфер бывшего полузащитника «красно-белых» Квинси Промеса в «Севилью».

Вам жаль, что сорвался переход Терри в «Спартак»?

 Отвечу так. Если в «Спартаке» на этой позиции заиграет не легионер, а российский защитник, буду только рад. 

Продажа Промеса снижает шансы «Спартака» на чемпионство?

 Не думаю. В последних матчах он совсем не напоминал того Промеса, который ещё недавно блистал в нашем чемпионате. Наверное, уже настроился на отъезд в Европу. Правда, даже такой Промес всегда оставался игроком стартового состава. Значит, надо искать футболиста, который сумеет органично его заменить. Либо перестраивать тактическую схему. Посмотрим, что придумает Каррера.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:50
Скорей понижает шансы "Севильи" и сборной Голландии.........
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