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Семин: «Матч с „Динамо“ принципиален для „Локомотива“»

сегодня, 23:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо14.09.2018 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Динамо».

Матч с «Динамо» принципиален. Даже не потому, что это дерби, а потому, что у «Динамо» девять очков, а у нас восемь.

Уровень игры динамовцев заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном. Они хороши как команда, поэтому не стал бы выделять никого из футболистов. Нас ждет непростая и очень серьезная борьба. «Локомотив» всегда старается играть на победу.

Надеемся, что в тренировочной работе мы исправили ошибки прошлого матча. К игре с «Динамо» нужно подойти в полной боевой готовности.

Игра состоится 14 сентября. Команды рассудит Алексей Матюнин.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 23:27
просто копы могут " Локо " загнать в отстойник....
Не с проста Палыч трусит....
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