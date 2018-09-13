Полоз: «После ЧМ-2018 у ряда наших игроков в голове что-то изменилось»

Нападающий «Рубина» и сборной России Дмитрий Полоз рассказал о прогрессе, которого добилась национальная команда в последнее время.

В команде царит очень положительная и приятная атмосфера. После удачного выступления на домашнем чемпионате мира сборной удалось повернуть к себе болельщиков. Просто посмотрите, как команду поддерживали на игре с Чехией в Ростове — это было очень здорово. При такой атмосфере на трибунах мы просто не можем плохо играть.

Команда прибавляет от матча к матчу. При этом все понимают, что нам еще есть, куда расти. Сборная России постепенно выходит на новый уровень.

Считаю, что после чемпионата мира у ряда наших игроков в голове что-то изменилось. У тренера, наверное, тоже. В футболе очень важна психология - то, как ты сам себя настраиваешь на игру. Когда это подтверждается еще и результатами, как это было на чемпионате мира, все выходят на совсем другой уровень. Это видно и по общению, и по пониманию.

Появился ли у сборной менталитет победителя? Надеюсь, да. Я думаю, все прекрасно видят, с каким настроем команда выходит на каждый матч, и как она бьется на поле.