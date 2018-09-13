Мостовой: «Терри? „Спартаку“ сейчас можно спокойно подписать Игнашевича»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение бывшего защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри отказаться от перехода в московский клуб.

Скорее всего, дело не в деньгах. Терри всё-таки не бедный футболист, он уже давно заработал и себе, и своим детям на долгие годы. Хотя денег много не бывает. Да и вообще англичан очень мало за границей, они уже привыкли у себя играть. Возможно, он просто не решился на этот шаг.

Терри передумал в последний день? Да ничего особенного не произошло. Это совершенно нормально: человеку 37 лет, он думал, сомневался. Он же никому не пообещал, что подпишет контракт, а потом отказался от своих слов. Бывают же случаи, что футболист забил два мяча и требует повышения зарплаты. Сыграет человек четыре матча, а потом подписывает новый контракт на четыре года. Терри никого не обманывал, никого не подводил.

В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришёл, то с легкостью закрыл бы позицию защитника в «Спартаке». Сейчас «Спартаку» можно спокойно подписать Сергея Игнашевича, не знаю, зачем он закончил.