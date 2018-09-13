Глушаков: «Молодёжь похвалишь, а потом потеряешь, как Давыдова»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в эфире канала «Россия 24» заявил, что не будет кого-либо выделять из молодых игроков «красно-белых».

Молодёжь? Никого не буду выделять. Похвалишь, как Давыдова, про которого сказали, что похож на Месси, – и мы его потеряли. У них всё в ногах и головах. Пусть тренируются и играют. Ходят стайкой, но мы их всегда поддерживаем и советы даём. Всегда открыты для общения с ними.