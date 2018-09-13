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Глушаков: «Молодёжь похвалишь, а потом потеряешь, как Давыдова»

сегодня, 01:13

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в эфире канала «Россия 24» заявил, что не будет кого-либо выделять из молодых игроков «красно-белых».

Молодёжь? Никого не буду выделять. Похвалишь, как Давыдова, про которого сказали, что похож на Месси, – и мы его потеряли. У них всё в ногах и головах. Пусть тренируются и играют. Ходят стайкой, но мы их всегда поддерживаем и советы даём. Всегда открыты для общения с ними. 

Напомним, сейчас форвард московского клуба Денис Давыдов на правах аренды выступает за «Спартак» из Юрмалы.

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:35
Дениска дембель а духи его посылают))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:19
....мы их всегда поддерживаем и советы даём.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Лучше не надо, твои советы могут угробить талант в самом зачатке!!!
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