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Куадрадо: «Победы - это единственное, что имеет значение для „Ювентуса“»

вчера, 23:34

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал о задачах команды в этом сезоне.

Мы знаем, что победы - это единственное, что имеет здесь значение. Мы делаем все возможное, чтобы завоевать как можно больше трофеев.

Мы хотим выиграть Скудетто и Кубок Италии, а если удастся добраться до финала Лиги чемпионов, будет еще лучше. Надеюсь, удастся. Это очень непростой турнир, где играют лучшие команды Европы, но мы готовы и хотим дойти до самого конца.

Роналду? Он большой чемпион, суперзвездный нападающий. Ему нужно сохранять хладнокровие, рано или поздно голы польются рекой.

В Лиге чемпионов «бьянконери» сыграют в квартете H вместе с «Манчестер Юнайтед», «Валенсией» и «Янг Бойз».

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