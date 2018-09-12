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Агуэро: «Давно так хорошо себя не чувствовал»

сегодня, 23:02

30-летний нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что сейчас находится в великолепной форме. Напомним, в конце прошлого сезона аргентинец перенес операцию на колене.

Честно говоря, я чувствую себя фантастически. Доктор Кугат проделал невероятную работу с моим коленом, и сейчас я не ощущаю никакого дискомфорта.

На протяжении последних лет временами я чувствовал боль, и когда предыдущий сезон приближался к своему завершению, мы решили, что пришла пора начать лечение. 

Не знаю, лучший ли это старт сезона для меня, но давно так хорошо себя не чувствовал. Это отражается на моей игре.

В стартовых четырех матчах сезона Агуэро забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:10
давай без травм весь сезон!))
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