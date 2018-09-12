Агуэро: «Давно так хорошо себя не чувствовал»

30-летний нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что сейчас находится в великолепной форме. Напомним, в конце прошлого сезона аргентинец перенес операцию на колене.

Честно говоря, я чувствую себя фантастически. Доктор Кугат проделал невероятную работу с моим коленом, и сейчас я не ощущаю никакого дискомфорта.

На протяжении последних лет временами я чувствовал боль, и когда предыдущий сезон приближался к своему завершению, мы решили, что пришла пора начать лечение.

Не знаю, лучший ли это старт сезона для меня, но давно так хорошо себя не чувствовал. Это отражается на моей игре.