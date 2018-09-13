Стартуют четыре конкурса «Соккер-Мании»!

сегодня, 21:56

На следующей неделе стартуют групповые турниры еврокубков, а вместе с ними и новые конкурсы «Соккер-Мании» с очень ценными призами! Всего 4 конкурса - на исход и счет в Лиге чемпионов, и также, исход и счет в Лиге Европы. И в каждом конкурсе по десять комплектов призов, итого 40! Так что если вы, как и Денис Черышев, не используете допинг, то приглашаем принять участие.

1-е места. Игровые консоли PLAYSTATION 4!

2-е места. Официальные футбольные мячи Лиги чемпионов!

С 3-го по 10-е места. Футболки Soccer.Ru!

Один пользователь может получить приз только в одном типе предсказания и одном турнире. Победителям просьба не забыть указать свои данные в графе «призерам».