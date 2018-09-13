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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1:2 Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 18’ Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1:0 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
23:00 18’ Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:0 Логотип футбольный клуб ГранадаГранада - - -
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Стартуют четыре конкурса «Соккер-Мании»!

сегодня, 21:56

На следующей неделе стартуют групповые турниры еврокубков, а вместе с ними и новые конкурсы «Соккер-Мании» с очень ценными призами! Всего 4 конкурса - на исход и счет в Лиге чемпионов, и также, исход и счет в Лиге Европы. И в каждом конкурсе по десять комплектов призов, итого 40! Так что если вы, как и Денис Черышев, не используете допинг, то приглашаем принять участие.

1-е места. Игровые консоли PLAYSTATION 4!

Стартуют четыре конкурса «Соккер-Мании»!

2-е места. Официальные футбольные мячи Лиги чемпионов!

мяч ЛЧ

С 3-го по 10-е места. Футболки Soccer.Ru!

Стартуют четыре конкурса «Соккер-Мании»!

Один пользователь может получить приз только в одном типе предсказания и одном турнире. Победителям просьба не забыть указать свои данные в графе «призерам».

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Все комментарии
cpartak60
cpartak60 ответил Bayern Best
сегодня в 23:10
Всем удачи в конкурсе. Одно обидно что я всегда в командировке. В Германии бываю 3 или 4 месяца в году. Ну,а в России ваще пару раз в год. Так что (Анри),его знает как потом забрать призы. Я уже на Соккере 10 лет если не больше. Но,кроме випа не брал призы. Потому что вы наврятли за (бугор) их отправите.
клоны литейного все заберут,так что....!!!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 23:08
Клоны литехи выиграют ему пару маек ))
13 RUS
13 RUS
сегодня в 23:04
Разрабы все себе заберут,на своих левых.чисто замануха
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 23:01
Всем удачи в конкурсе. Одно обидно что я всегда в командировке. В Германии бываю 3 или 4 месяца в году. Ну,а в России ваще пару раз в год. Так что (Анри),его знает как потом забрать призы. Я уже на Соккере 10 лет если не больше. Но,кроме випа не брал призы. Потому что вы наврятли за (бугор) их отправите.
3ton
3ton
сегодня в 22:55
Резко много новых пользователей с одинаковыми айпи появится ))
Ну как и в конкурсе прогнозов их там 90%)))
И те сайтовские ))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 22:42
Лучше верните старый сайт и разгоните клонарники - гораздо больше проку будет...а призы я себе куплю на выигрышах в ставках...понимаю что вы уже не знаете чем привлечь новую клиентуру и удержать старую...
психолог из Санкт-Петербурга
психолог из Санкт-Петербурга
сегодня в 22:31
Отдайте эти призы в любой московский детский дом, благодарности от пользователей Соккера будет в разы больше вам, чем если опять разыграете среди никому неизвестных твинов.
VIPded
VIPded
сегодня в 22:30
Ноунеймам - ноупризы!!!
Sunny.
Sunny.
сегодня в 22:28
надо разрешить доступ у кого скажем как минимум 100 сообщенией и зарегся как минимум три месяца назад .
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 22:19
Спасибо конечно за замануху, но судя по предыдущему розыгрышу в фаворе оказались никому неизвестные.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 22:03
Смысл? Все равно в итоге какие-нибудь ноунеймы получат эти призы.
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