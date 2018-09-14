Газизов: «Надеюсь, игра „Уфа“ - ЦСКА понравится всем»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА .

Думаю, перерыв был нам на руку. Посмотрим, как нам удастся войти в чемпионат после паузы. «Уфе» нужно исправлять ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Впереди матч с очень сильным соперником. Надеюсь, эта игра всем понравится.

Будут ли иметь определяющее значение для тренера ближайшие несколько матчей? Нет, мы изначально понимали, что тренерскому штабу будет непросто. Все это просматривалось заранее. У нас полное доверие к нашему наставнику.