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Газизов: «Надеюсь, игра „Уфа“ - ЦСКА понравится всем»

сегодня, 00:15
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:30 Не начался

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

Думаю, перерыв был нам на руку. Посмотрим, как нам удастся войти в чемпионат после паузы. «Уфе» нужно исправлять ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Впереди матч с очень сильным соперником. Надеюсь, эта игра всем понравится.

Будут ли иметь определяющее значение для тренера ближайшие несколько матчей? Нет, мы изначально понимали, что тренерскому штабу будет непросто. Все это просматривалось заранее. У нас полное доверие к нашему наставнику.

Обслужит матч арбитр Сергей Лапочкин

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 00:32
кому можнт понравиться игра Уфы?
Игра армейцев понравится большому количеству зрителей. Тут сомнений никаких нет. пусть армейцы крупно раскатают крупно это
Antonchik
Antonchik
сегодня в 00:17
Удачи Уфе!
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