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Дриусси: «Год назад у меня было два предложения - от „Спартака“ и „Зенита“»

сегодня, 00:27

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси признался, что год назад у него было также предложение и от «Спартака».

Год назад передо мной действительно лежало два контракта, от «Спартака» и «Зенита». И я выбрал «Зенит» из-за того, какой это большой клуб, уникальный стадион, какие у него болельщики, и потому что здесь уже был Лео Паредес. Я знал его с самого детства, и это было большой мечтой – однажды сыграть вместе за одну команду из сильного чемпионата. Хочу продолжать играть рядом с ним. Так что, если он вдруг решит уйти, попробую уговорить его остаться (смеется).

Дриусси перебрался в «Зенит» летом 2017 года из «Ривер Плейт». 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:49
В общем-то, когда выбор между замечательным стадионом, отличным клубом - победителем Кубка УЕФА и 0-7 от "Ливерпуля" с говорливым банщиком и президентом, который на ключевые должности ставит водителей-бандитов и студентов-родственников, это не выбор)))
cska.78
cska.78
сегодня в 00:32
В пищевик даже пенсионеры идти не хотят :)
parallels
parallels
сегодня в 00:31
год назад здесь об этом писали. зачем снова-то?
https://www.soccer.ru/news/953985.shtml
https://www.soccer.ru/news/1024628.shtml

хотя, приятно в очередной раз читать, что очередной игрок не пошёл в зулусню.
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