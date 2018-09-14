Дриусси: «Год назад у меня было два предложения - от „Спартака“ и „Зенита“»

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Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси признался, что год назад у него было также предложение и от «Спартака».

Год назад передо мной действительно лежало два контракта, от «Спартака» и «Зенита». И я выбрал «Зенит» из-за того, какой это большой клуб, уникальный стадион, какие у него болельщики, и потому что здесь уже был Лео Паредес. Я знал его с самого детства, и это было большой мечтой – однажды сыграть вместе за одну команду из сильного чемпионата. Хочу продолжать играть рядом с ним. Так что, если он вдруг решит уйти, попробую уговорить его остаться (смеется).

Дриусси перебрался в «Зенит» летом 2017 года из «Ривер Плейт».