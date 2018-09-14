Дриусси: «Апрельское интервью Манчини вывело меня из себя»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о бывшем наставнике петербургской команды Роберто Манчини.

Какая доля вины Роберто Манчини в прошлогоднем провале «Зенита»?

Возможно, были какие-то ошибки с его стороны в планировании матчей, но мне не хотелось бы бросать камни в тренера, потому что за результат отвечает команда. Мы все должны критично оценить своё выступление в прошлом году и признать, что были не на высоте, что оказались не готовы побороться за победу.

Какие отношения сложились между вами и Манчини?

Хорошие. Я благодарен ему за то, что он обратил на меня внимание, пригласил в «Зенит». Но, разумеется, от такого большого специалиста как он всегда ожидаешь большего.

В апреле он сказал, что разочарован вами. Вас это мотивировало или настроило против него?

В первый момент, когда я узнал об этом, то вышел из себя – ведь он никогда не говорил мне ничего подобного в личных беседах. Потом, остыв, я много думал, почему он так сказал? Очевидно, что каждому игроку будет неприятно узнать подобное мнение тренера из прессы, но это его дело. Я не буду в ответ говорить что-то плохое про него – никогда так не поступал и не поступлю, это не мой стиль. Я лишь делаю свою работу на поле вместе с партнёрами по команде. Живу сегодняшним моментом и не держу в голове то, что случилось в прошлом.