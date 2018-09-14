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Егоров рассказал, сколько зарабатывают судьи российской Премьер-Лиги

сегодня, 06:00

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о зарплатах арбитров чемпионата России.

Сколько судья ФИФА должен работать, чтобы заработать миллиард рублей?

Главный арбитр матчей Премьер-Лиги получает 115 тысяч рублей за игру. Разделите миллиард на 115 тысяч и увидите, сколько матчей ему нужно провести. 

Как изменились выплаты судьям по сравнению с теми, какими они были во времена Будогосского?

 У каждого арбитра Премьер-Лиги зарплата – 30 тысяч рублей в месяц. Раньше за игру главному судье матча платили 65 тысяч рублей. Ещё 50 тысяч рублей выплачивалось в качестве бонуса за работу на игре без замечаний. Получалось 115 тысяч за матч. Если же отсудил не на 4 и 5, а на 3, то бонус был на 50 процентов меньше. Если же ещё хуже, то бонус не выплачивался вообще. И назначений на игры тоже не давалось. Мы посчитали, что это двойное наказание, и сейчас система другая – арбитр получает 115 тысяч рублей за игру вне зависимости от того, как он её провел. Если отсудил хорошо – он назначается ещё на один матч, если ошибся – встаёт в конец очереди. 

Есть ли вероятность, что гонорары судьям будут увеличены?

Мы сделали предложение. Оно находится на согласовании у руководства. Не всё так просто. Думаю, что какое-то увеличение будет. 

До 150 тысяч за игру?

Порядок цифр примерно такой.

Также Егоров заявил, что считает нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу самым порядочным игроком, с которым он встречался на поле.

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Все комментарии
hata
hata
сегодня в 06:30
Назвал только зарплату и премии. А что же про другие "доходы" промолчал ? Огласите весь список пожалуйста.
cska-78
cska-78
сегодня в 06:27
Какие бедные свистуны! Лучше бы рассказал, сколько им Федун за судейский произвол накидывает!
iNels
iNels
сегодня в 06:25
егоров, тебя спросили, сколько судьи зарабатывают, а не какая у них зарплата. судя по уровню предвзятости, это совсем разные вещи
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