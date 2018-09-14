Егоров рассказал, сколько зарабатывают судьи российской Премьер-Лиги

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о зарплатах арбитров чемпионата России.

Сколько судья ФИФА должен работать, чтобы заработать миллиард рублей?

Главный арбитр матчей Премьер-Лиги получает 115 тысяч рублей за игру. Разделите миллиард на 115 тысяч и увидите, сколько матчей ему нужно провести.

Как изменились выплаты судьям по сравнению с теми, какими они были во времена Будогосского?

У каждого арбитра Премьер-Лиги зарплата – 30 тысяч рублей в месяц. Раньше за игру главному судье матча платили 65 тысяч рублей. Ещё 50 тысяч рублей выплачивалось в качестве бонуса за работу на игре без замечаний. Получалось 115 тысяч за матч. Если же отсудил не на 4 и 5, а на 3, то бонус был на 50 процентов меньше. Если же ещё хуже, то бонус не выплачивался вообще. И назначений на игры тоже не давалось. Мы посчитали, что это двойное наказание, и сейчас система другая – арбитр получает 115 тысяч рублей за игру вне зависимости от того, как он её провел. Если отсудил хорошо – он назначается ещё на один матч, если ошибся – встаёт в конец очереди.

Есть ли вероятность, что гонорары судьям будут увеличены?

Мы сделали предложение. Оно находится на согласовании у руководства. Не всё так просто. Думаю, что какое-то увеличение будет.

До 150 тысяч за игру?

Порядок цифр примерно такой.