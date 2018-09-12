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Егоров: «Если имеет место судейская ошибка, я первым о ней говорю»

сегодня, 02:08

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признался, что старается поддерживать арбитров, по его мнению, несправедливо критикуемых за работу на матчах РПЛ.

Почему решили вступить в публичную полемику с «Краснодаром», «Арсеналом», «Крыльями»?

 Не собирался выступать в формате ругани. Люди высказали своё мнение. Я – своё. Может быть, чуть-чуть эмоциональность меня подвела, надо было быть более сдержанным в комментариях. Но я пытался заступиться за ребят – за арбитров. Всё подводится к тому, что судья неправ, что неправильное решение он принял специально. Вот от чего я хочу избавиться. Если имеет место ошибка, то я первым о ней говорю – наверное, вы заметили. Не собираюсь ничего скрывать. В первую очередь, это нужно для самих арбитров.

А если же работа судьи достойна поддержки, то мы будем его поддерживать. Можно по назначениям на следующие матчи понять, кого мы поддержали, а кого – нет. Бывают очень сложные ситуации. Вот мы сидим шестеро человек, проведших не один десяток игр в Премьер-Лиге, и мнения по эпизоду делятся поровну – 3:3.

Ранее Егоров высказал мнение о том, что критику арбитров необходимо запретить.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:12
Вот интересно , а куда делась программа СВИСТОК???
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