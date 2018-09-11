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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 Идет первый тайм, 34’ Логотип ИсландияИсландия 0:2 Логотип БельгияБельгия 9.29 5.52 1.31
21:45 Идет первый тайм, 34’ Логотип ИспанияИспания 2:0 Логотип ХорватияХорватия 1.69 3.95 5.9
21:45 34’ Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 0:0 Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 36’ Логотип ВенгрияВенгрия 1:1 Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 36’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 36’ Логотип Сан-МариноСан-Марино 0:1 Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 37’ Логотип МолдавияМолдавия 0:0 Логотип БеларусьБеларусь - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 34’ Логотип ПольшаПольша 0:0 Логотип ИрландияИрландия - - -
22:00 22’ Логотип АнглияАнглия 0:0 Логотип ШвейцарияШвейцария 1.91 3.5 4.88
Отбор Евро-2019 (до 21), 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) 1:2 Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
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Матюнин назначен главным арбитром на матч «Локомотив» - «Динамо»

сегодня, 20:58

РФС объявил имена арбитров, которые обслужат матчи 7-го тура РПЛ.

14 сентября (пятница)

«Локомотив» - «Динамо»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Французов (Москва).

15 сентября (суббота)

«Рубин» - «Енисей»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

«Уфа» - ЦСКА: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Арсенал» - «Крылья Советов»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

16 сентября (воскресенье)

«Оренбург» - «Зенит»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

«Анжи» - «Краснодар»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Валентин Мурашов (Москва), резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Спартак» - «Ахмат»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владимир Миневич (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Алексей Спирин (Москва).

17 сентября (понедельник)

«Урал» - «Ростов»: судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Игорь Федотов (Москва); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Судейские назначения на матчи прошлого тура

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 22:14
Жадный федун может пожалеть не напрвив безбородова на матч спартака, в Ахмате новый тренер и всё будет по другому.
RIR68
RIR68
сегодня в 21:40
Казарцев - это кто? за что ему такое счастье: сделать выбор между деньгами Федуна и зинданом Кадырова?
Крейсер
Крейсер ответил cska.78
сегодня в 21:25
Не впервой при спартаче играть - справятся!
Поглядим на "справляльщиков"..
cska.78
cska.78 ответил Крейсер
сегодня в 21:19
"гинеровцы", в связи с этим, будут подавать жалобу до матча, или после?
Не впервой при спартаче играть - справятся!
Крейсер
Крейсер ответил cska.78
сегодня в 21:18
Спартач Лампочкин на матч ЦСКА!
"гинеровцы", в связи с этим, будут подавать жалобу до матча, или после?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил cska.78
сегодня в 21:17
Удачи вам! В первом матче Рахимова должны жилы рвать!
Спасибо! Должны,но арбитры решают многое,посмотрим.
cska.78
cska.78 ответил PATRIOT1965
сегодня в 21:15
Не без этого конечно.Блин одни расходы у него,Терри,судьи,штрафы,а на выходе-сквозняк.)))
Удачи вам! В первом матче Рахимова должны жилы рвать!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил cska.78
сегодня в 21:14
Интересно глянуть на Казарцева, сунул туда Федун уже свою лохматую лапу, или нет! Кукуян в первом же матче пищевика засудил Амкар!
Не без этого конечно.Блин одни расходы у него,Терри,судьи,штрафы,а на выходе-сквозняк.)))
Крейсер
Крейсер
сегодня в 21:12
Мешков будет судить "мешков".
Всё логично.
Брулин
Брулин
сегодня в 21:11
А вот и новая битва подоспела.
Кто кого купил.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Antonchik
сегодня в 21:10
Это сборная где нет ни одного зенитовца, рассказово-коноваловская.
Зенитовец Мешков ведь рассудит матч вашего проекта с Оренбургом
cska.78
cska.78
сегодня в 21:09
Интересно глянуть на Казарцева, сунул туда Федун уже свою лохматую лапу, или нет!
Кукуян в первом же матче пищевика засудил Амкар!
самый добрый
самый добрый
сегодня в 21:04
Динамо и Оренбургу удачи. Тяжело им будет против 12-го игрока коррумпированных клубов.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 21:01
Это сборная где нет ни одного зенитовца, рассказово-коноваловская.
cska.78
cska.78
сегодня в 21:00
Спартач Лампочкин на матч ЦСКА!
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