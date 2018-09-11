Матюнин назначен главным арбитром на матч «Локомотив» - «Динамо»

РФС объявил имена арбитров, которые обслужат матчи 7-го тура РПЛ.
14 сентября (пятница)
«Локомотив» - «Динамо»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Французов (Москва).
15 сентября (суббота)
«Рубин» - «Енисей»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
«Уфа» - ЦСКА: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Арсенал» - «Крылья Советов»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
16 сентября (воскресенье)
«Оренбург» - «Зенит»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
«Анжи» - «Краснодар»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Валентин Мурашов (Москва), резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Спартак» - «Ахмат»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владимир Миневич (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Алексей Спирин (Москва).
17 сентября (понедельник)
«Урал» - «Ростов»: судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Игорь Федотов (Москва); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).