Канте: «Лофтус-Чик готов играть за „Челси“»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте считает, что его одноклубник Рубен Лофтус-Чик заслуживает места в составе команды.

Когда я пришел в «Челси», Рубен уже играл здесь. Без сомнения, он хороший игрок. Теперь его вызвали в сборную Англии. Он здорово провел последний сезон в составе «Кристал Пэлас» и, думаю, готов играть за «Челси». Всё зависит от решения тренера.

У всех в карьере бывают непростые моменты, но мы должны их использовать, чтобы учиться и развиваться.