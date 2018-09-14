Эмери: «Озил может играть лучше»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что ждёт лучшей игры от полузащитника команды Месута Озила.

Месут хорошо работает на тренировках, он в порядке. Я хочу, чтобы игроки как следует подготовились ко встрече с «Ньюкаслом». Это касается и Озила.

Хочу, чтобы он нашёл возможность показывать на поле свою лучшую игру, делать больше обостряющих передач, чаще проникать с мячом в штрафную соперника и забивать голы. Но я вижу, что Озил работает на команду и хочет улучшить качество игры «Арсенала».

Однако, и он, и я чувствуем, что он способен на большее, может играть лучше. Мы будем работать над этим, поможем ему найти свою игру.