Алвес: «ПСЖ должен быть начеку с „Ливерпулем“»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес поделился ожиданиями от предстоящей выездной игры с «Ливерпулем» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы должны быть начеку в следующей игре [с «Ливерпулем»], потому что мы играем против очень, очень большого клуба, и этот поединок будет очень и очень тяжёлым.

По этой причине мы должны быть более осторожными, чем обычно. Но мы принимаем вызов нашей группы и турнира. Нам нужно добиться другого результата в сравнении с прошлым сезоном.