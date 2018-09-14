Алвес: «ПСЖ должен быть начеку с „Ливерпулем“»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес поделился ожиданиями от предстоящей выездной игры с «Ливерпулем» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Мы должны быть начеку в следующей игре [с «Ливерпулем»], потому что мы играем против очень, очень большого клуба, и этот поединок будет очень и очень тяжёлым.
По этой причине мы должны быть более осторожными, чем обычно. Но мы принимаем вызов нашей группы и турнира. Нам нужно добиться другого результата в сравнении с прошлым сезоном.
В прошлом сезоне ПСЖ выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу». В этом году парижане попали в одну группу с «Ливерпулем», «Наполи» и «Црвеной Звездой».