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Президент «Урала»: «Мы взяли Погребняка как дядьку-наставника»

сегодня, 12:07

Президент «Урала» Григорий Иванов уверен, что нападающий Павел Погребняк, который в конце августа заключил контракт с екатеринбургским клубом, станет хорошим наставником для молодых игроков.

Мы думаем, что Павел даже не столько забьет много голов, сколько даст нашим нападающим что-то новое, расскажет, как надо играть. Мы взяли его как дядьку-наставника, старшего товарища нашим молодым футболистам. У нас есть молодые нападающие, мы думаем, что в этом плане он нам будет очень полезен.

У нас перед глазами был пример Романа Павлюченко, который очень много сделал для нашего клуба, рядом с ним наши молодые ребята действительно росли.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:56
Лучше закиньте этого дядьку на антресоли и никому не показывайте...
ОВВ74
ОВВ74
сегодня в 12:41
зачем деньги платить этому бревну
Antonchik
Antonchik
сегодня в 12:15
Примерно, как Терри в спартак хотели взять, деньги из команды выкачивать.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 12:10
Дешевле было бы из дерева вырезать
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