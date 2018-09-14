Президент «Урала»: «Мы взяли Погребняка как дядьку-наставника»

Президент «Урала» Григорий Иванов уверен, что нападающий Павел Погребняк, который в конце августа заключил контракт с екатеринбургским клубом, станет хорошим наставником для молодых игроков.

Мы думаем, что Павел даже не столько забьет много голов, сколько даст нашим нападающим что-то новое, расскажет, как надо играть. Мы взяли его как дядьку-наставника, старшего товарища нашим молодым футболистам. У нас есть молодые нападающие, мы думаем, что в этом плане он нам будет очень полезен.

У нас перед глазами был пример Романа Павлюченко, который очень много сделал для нашего клуба, рядом с ним наши молодые ребята действительно росли.