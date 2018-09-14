Семак: «У „Зенита“ нет звезд. За исключением Паредеса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил об ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против «Мольде» (1:2) и в очередной раз подчеркнул, что «сине-бело-голубые» по европейским меркам - средняя команда.

Матч в Норвегии был худшим в плане качества в нашем исполнении, это однозначно. Все проблемные точки, которые есть в нашей команде, мы прекрасно знаем, знает их и руководство. Что касается формулировки, то мы по европейским меркам – средняя команда. У нас нет звезд. За исключением Паредеса, которого знают в Европе, это достаточно дорогостоящий футболист.

Мы можем быть сильнее и выигрывать тогда, когда у нас есть мотивация, есть желание. Если мы уступаем в этом компоненте, то нашего индивидуального мастерства недостаточно, чтобы противостоять «Мольде» в том состоянии, в котором они против нас вышли. Они были лучше, больше двигались и заслуженно победили. В том матче норвежцы играли против средней европейской команды. У нас есть ресурс: дисциплина, которую мы должны улучшать; нам надо рассчитывать на командную игру, а не на индивидуальные качества отдельных игроков.