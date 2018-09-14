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Семак: «У „Зенита“ нет звезд. За исключением Паредеса»

сегодня, 10:57
МольдеЛоготип футбольный клуб Мольде2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил об ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против «Мольде» (1:2) и в очередной раз подчеркнул, что «сине-бело-голубые» по европейским меркам - средняя команда.

Матч в Норвегии был худшим в плане качества в нашем исполнении, это однозначно. Все проблемные точки, которые есть в нашей команде, мы прекрасно знаем, знает их и руководство. Что касается формулировки, то мы по европейским меркам – средняя команда. У нас нет звезд. За исключением Паредеса, которого знают в Европе, это достаточно дорогостоящий футболист.

Мы можем быть сильнее и выигрывать тогда, когда у нас есть мотивация, есть желание. Если мы уступаем в этом компоненте, то нашего индивидуального мастерства недостаточно, чтобы противостоять «Мольде» в том состоянии, в котором они против нас вышли. Они были лучше, больше двигались и заслуженно победили. В том матче норвежцы играли против средней европейской команды. У нас есть ресурс: дисциплина, которую мы должны улучшать; нам надо рассчитывать на командную игру, а не на индивидуальные качества отдельных игроков.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:22
Сергей Богданыч конечно же лукавит. Боится, что переманят лидера команды.
Ведь гений Зе Болотного виден не вооруженным взглядом.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:18
"нам надо рассчитывать на командную игру, а не на индивидуальные качества отдельных игроков." Золотые слова, но это прерогатива главного тренера поставить игру команде. Хотелось бы чтобы Семак, Карпин, Тихонов, Аленичев и др. состоялись как успешные тренеры. Надоели варяги большинство из которых работают, а в голове " сколько волка не корми не корми, все равно в лес смотрит.
rawer
rawer
сегодня в 11:15
Называть Зенит середняком, даже Манчини с Луческу такого не позволяли)
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 11:12
А где у него звезда нарисованп?
LOpp
LOpp
сегодня в 11:09
а как Дзюба, Кокорин, Заболотный?
самый добрый
самый добрый
сегодня в 11:04
Да и тот звезда балета.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 11:00
А раньше ещё были грозовский и молло, но этих звёзд удержать в бакланнике не удалось
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