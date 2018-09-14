Заболотный: «В „Зените“ я адаптировался, если сравнивать с прошлым сезоном»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал о своей адаптации в петербургском клубе.

С Дзюбой у нас отличное взаимопонимание, когда оказываемся вместе на поле. Выполняем задачу тренера. В «Зените» я уже адаптировался, если сравнивать с прошлым сезоном. Тренер меня понимает, я понимаю тренера. Все отлично.

Сложнее дается переход из клуба в сборную, потому что собираемся не так часто. А в клубе уже все знакомо. Поэтому возвращаться всегда легко.

В моральном плане мне легче. Ждал свой гол, и он пришел. Буду еще больше работать на тренировках и прибавлять, чтобы этот гол не стал последним.