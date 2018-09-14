Заболотный: «В „Зените“ я адаптировался, если сравнивать с прошлым сезоном»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал о своей адаптации в петербургском клубе.
С Дзюбой у нас отличное взаимопонимание, когда оказываемся вместе на поле. Выполняем задачу тренера. В «Зените» я уже адаптировался, если сравнивать с прошлым сезоном. Тренер меня понимает, я понимаю тренера. Все отлично.
Сложнее дается переход из клуба в сборную, потому что собираемся не так часто. А в клубе уже все знакомо. Поэтому возвращаться всегда легко.
В моральном плане мне легче. Ждал свой гол, и он пришел. Буду еще больше работать на тренировках и прибавлять, чтобы этот гол не стал последним.
В товарищеском поединке против сборной Чехии Заболотный забил свой первый гол за национальную команду России.
Такими темпами он должен вытеснить с лавки Кокорина.
Такими темпами он должен вытеснить с лавки Кокорина.
Ждем новых шедевральных голов и головокружительный сальтух.
Ждем новых шедевральных голов и головокружительный сальтух.