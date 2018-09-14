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Заболотный: «В „Зените“ я адаптировался, если сравнивать с прошлым сезоном»

сегодня, 11:34

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал о своей адаптации в петербургском клубе.

С Дзюбой у нас отличное взаимопонимание, когда оказываемся вместе на поле. Выполняем задачу тренера. В «Зените» я уже адаптировался, если сравнивать с прошлым сезоном. Тренер меня понимает, я понимаю тренера. Все отлично.

Сложнее дается переход из клуба в сборную, потому что собираемся не так часто. А в клубе уже все знакомо. Поэтому возвращаться всегда легко.

В моральном плане мне легче. Ждал свой гол, и он пришел. Буду еще больше работать на тренировках и прибавлять, чтобы этот гол не стал последним.

В товарищеском поединке против сборной Чехии Заболотный забил свой первый гол за национальную команду России.

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Все комментарии
Любимец
Любимец
сегодня в 12:44
Красава радует своей результативностью всю страну!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 12:27
Да, теперь попрешь, явно ! Пару-тройку вполне можешь оформить за сезон !
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 12:11
Когда хрюшкам забьет, тогда они угомонятся.
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 12:04
Антон молодец!
Такими темпами он должен вытеснить с лавки Кокорина.
wingback
wingback
сегодня в 11:48
Зе просто топчик, чего тут говорить...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:46
Гений.
Ждем новых шедевральных голов и головокружительный сальтух.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 11:46
Не раз смотрел его на нашем прекрасном стадионе. Хороший нап. Здорово, что эмоционально готов расти, бороться и побеждать. Обстановка в команде, рабочая, спасибо тренеру. Видно что работает с каждым. Поэтому, Зенит давай,давай!
drug01
drug01
сегодня в 11:43
Роль тренера видна!
Faustello
Faustello
сегодня в 11:36
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