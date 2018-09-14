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Семак: «Узнал об интересе со стороны „Зенита“ из прессы»

сегодня, 10:30

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как состоялось его возвращение в петербургский клуб.

Как я узнал об интересе ко мне со стороны «Зенита»? Исключительно из прессы изначально. Мол, есть такой кандидат наряду с другими кандидатами. Никакой конкретики абсолютно не было. Потом меня пригласили в Петербург. Никто цель визита не сообщал, просто сказали, что Алексей Борисович (Миллер, глава «Газпрома» – прим.) хочет встретиться и поговорить.

Я разговаривал с Фурсенко Сергеем Александровичем, с Дюковым Александром Валерьевичем. Буквально за день до подписания контракта мне позвонили и сказали, что у меня есть два часа подумать. Предложение опять же не носило конкретного характера, это было предложение еще раз прилететь и поговорить с Алексеем Борисовичем более предметно. И уже после этого разговора предполагалось поставить или не поставить визу. Мы вечером всей семьей собрались подумать, два часа поговорили, и я решил слетать и послушать, что меня ждет.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 11:29
Семак - о назначении на должность узнал только сейчас, спасибо что сказали )))
Рoже Милла
Рoже Милла ответил ПерекатиПоле
сегодня в 11:04
Клоунада была, когда кандидатов ГТ Зенита в ВК выбирали. Причём сами кандидаты об этом не знали. За один этот фэйл нужно Фурсенко и Малафеева из клуба гнать. Мы не спартак, что бы позориться подобным образом.
Мы не спартак, что бы позориться подобным образом.(С)
Конечно. Пока Каррера на посту Спартака уже третий физрук в лазурятне сменился.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:57
Клоунада была, когда кандидатов ГТ Зенита в ВК выбирали. Причём сами кандидаты об этом не знали.
За один этот фэйл нужно Фурсенко и Малафеева из клуба гнать. Мы не спартак, что бы позориться подобным образом.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 10:53
    denmig
    denmig ответил LOpp
    сегодня в 10:47
    Никто цель визита не сообщал, просто сказали, что Алексей Борисович (Миллер, глава «Газпрома» – прим.) хочет встретиться и поговорить. наверное хотел спросить в чем лучше деньги хранить: в рублях, евро, биткоинах.
    Главное - не хранить их в Газпроме !))))
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    сегодня в 10:46
    Удачно Семака выбрали. Попал в лучший российский клуб.
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 10:45
    Какие два часа - ты месяц в очереди стоял, пока другие тренеры Зенитушке отказывали...Не смеши "звезду" она и так смешная...
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 10:45
    Отечественному 2 часа подумать,а за иностранным гнильем бегают высунув языки по всей Европе.Потом сообщают сколько он знает языков,и какой он сильный тренер,был когда-то.
    самый добрый
    самый добрый
    сегодня в 10:45
    Фурсенко просто некогда было, он на Чемпионате мира за золотом шёл.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 10:43
    Никто цель визита не сообщал, просто сказали, что Алексей Борисович (Миллер, глава «Газпрома» – прим.) хочет встретиться и поговорить.


    наверное хотел спросить в чем лучше деньги хранить: в рублях, евро, биткоинах.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил психолог из Санкт-Петербурга
    сегодня в 10:43
    В этом весь Зенит, пригласили поговорить с Алексеем Борисовичем, а разговаривал с Сергеем Александровичем и Александром Валерьевичем.
    Как и положено,эта гидра-трёхголовавая.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:42
    Даже устал считать количество перелётов туда и обратно...Хоть потом оплатили расходы???
    психолог из Санкт-Петербурга
    психолог из Санкт-Петербурга
    сегодня в 10:41
    В этом весь Зенит, пригласили поговорить с Алексеем Борисовичем, а разговаривал с Сергеем Александровичем и Александром Валерьевичем.
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    сегодня в 10:39
    У Семака хорошее будущее
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