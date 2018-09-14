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Семак: «Скорее всего, Маркизио отправится с нами на матч с „Оренбургом“»

сегодня, 11:22
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит16.09.2018 в 14:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездного матча 7-го тура РПЛ против «Оренбурга».

„Оренбург“ — очень сложный соперник, который отлично умеет обороняться и пытается выжимать максимум из своих ресурсов. Конечно, искусственное поле вызывает сложности, но мы должны играть на любых полях.

Завтра мы определимся с составом, который полетит на игру. Скорее всего, Маркизио отправится с нами.

Все игроки вернулись. Дзюба тренируется, надеюсь, что он сможет сыграть в воскресенье. Олег Шатов тренируется в общей группе. Я на него рассчитываю.

Встреча начнется 16 сентября в 14:00 по московскому времени. Команды рассудит Виталий Мешков.

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magnum3000
magnum3000
сегодня в 11:29
Хотелось бы поскорее увидеть Мастера в деле.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:23
В карете? )))
Её сиятельство la marquise le marais )))
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