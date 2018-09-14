Семак: «Скорее всего, Маркизио отправится с нами на матч с „Оренбургом“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездного матча 7-го тура РПЛ против «Оренбурга».

„Оренбург“ — очень сложный соперник, который отлично умеет обороняться и пытается выжимать максимум из своих ресурсов. Конечно, искусственное поле вызывает сложности, но мы должны играть на любых полях.

Завтра мы определимся с составом, который полетит на игру. Скорее всего, Маркизио отправится с нами.

Все игроки вернулись. Дзюба тренируется, надеюсь, что он сможет сыграть в воскресенье. Олег Шатов тренируется в общей группе. Я на него рассчитываю.