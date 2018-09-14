Рауш: «Считаю, никаких претензий к Дмитрию Хохлову быть не может»

сегодня, 03:44

Защитник «Динамо» Константин Рауш убеждён, что у руководства московского клуба не должно быть претензий к работе наставника команды Дмитрия Хохлова.

По поводу каких-то проблем с тренером я первый раз слышу от вас. Мне это вообще непонятно. Я в команде с зимы, Дмитрий Хохлов возглавил её немного раньше. Но если посчитать все очки, которые мы набрали весной и в начале этого сезона, думаю, выйдет достаточно много. В этом чемпионате мы вообще проиграли лишь однажды. Считаю, что никаких претензий к тренеру быть не может, он отлично делает свою работу. Команда двигается вперёд, и не должно появляться даже слухов про судьбу нашего наставника.