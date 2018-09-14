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Дриусси - об аргентинцах: «Бог сделал так, что мы все оказались в „Зените“»

сегодня, 11:57

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о том, что аргентинская диаспора клуба распадается. Летом Эмилиано Ригони перешел в «Аталанту», Леандро Паредес также может покинуть «сине-бело-голубых».

Бог однажды сделал так, что все мы оказались в одном месте. Но теперь каждый сам выбирает свой путь. Всем нам хочется чаще играть, и Эмилиано отправился в Италию именно за игровой практикой. Каждый из нас мечтает выступать за сборную, где очень большая конкуренция среди молодых футболистов, и только постоянно играя мы можем что-то показать и доказать. Лео счастлив в «Зените», я вижу это. Так что думаю, он здесь надолго. А Эмилиано переезд сразу пошел на пользу – он начал забивать, и это самое главное.

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Все комментарии
Любимец
Любимец
сегодня в 12:45
Для аргентинцев внесборников кто угодно владыкой станет, только не Месська!
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответил Abverin
сегодня в 12:44
Зато тебя здесь слишком много.
Блин, похоже и правда беда, раз с того же акка и отвечаешь и всё без единого лайка! Как ставки-то теперь будешь делать, тебе же ещё два подельника всегда нужны на два других исхода?
Abverin
Abverin ответил Obdulio Varela
сегодня в 12:32
А ты че один-то? Почему без единого лайка? Где все клоны? Не случилось ли чего?
Зато тебя здесь слишком много.
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответил Abverin
сегодня в 12:17
У пупсиков зулуссы тоже все вместе помогают ему позориться.
А ты че один-то? Почему без единого лайка? Где все клоны? Не случилось ли чего?
ziborock
ziborock
сегодня в 12:16
Да! Наказала вас судьбинушка!)))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 12:14
Значит грозовский приходовал вновь прибывших
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2 ответил Abverin
сегодня в 12:13
У пупсиков зулуссы тоже все вместе помогают ему позориться.
Кто о чем, а негр о зулуссах.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 12:08
А потом сказал ГЫГЫГЫ
Abverin
Abverin
сегодня в 12:08
У пупсиков зулуссы тоже все вместе помогают ему позориться.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 12:07
Никогда не думал, что в Аргентинских церквах на стенах икона Манчини висит.
самый добрый
самый добрый ответил sir_Alex
сегодня в 12:05
Интересное погоняло у начальника газпрёма)))
Да уж, подлизал так подлизал. Видимо Фернандо ему последние извилины в голове отбил.
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 12:04
Называйте меня просто: - Алексей Всемогущий.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:58
Интересное погоняло у начальника газпрёма)))
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