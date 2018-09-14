Дриусси - об аргентинцах: «Бог сделал так, что мы все оказались в „Зените“»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о том, что аргентинская диаспора клуба распадается. Летом Эмилиано Ригони перешел в «Аталанту», Леандро Паредес также может покинуть «сине-бело-голубых».

Бог однажды сделал так, что все мы оказались в одном месте. Но теперь каждый сам выбирает свой путь. Всем нам хочется чаще играть, и Эмилиано отправился в Италию именно за игровой практикой. Каждый из нас мечтает выступать за сборную, где очень большая конкуренция среди молодых футболистов, и только постоянно играя мы можем что-то показать и доказать. Лео счастлив в «Зените», я вижу это. Так что думаю, он здесь надолго. А Эмилиано переезд сразу пошел на пользу – он начал забивать, и это самое главное.