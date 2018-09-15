Верратти: «Знаем, что „Ливерпуль“ силён на „Энфилде“»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти после победы над «Сент-Этьеном» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Франции поделился ожиданиями от выездной игры с «Ливерпулем» в рамках Лиги чемпионов.

Моё восстановление прошло как надо. Я очень хорошо себя чувствую.

Одна из моих целей – провести 50 матчей в этом сезоне. В прошлом сезоне мне было тяжело, я часто выбывал из-за травм. Теперь я чувствую себя намного лучше.

Мы хорошо начали этот сезон. Матч с «Ливерпулем» будет важным, но не решающим тестом для ПСЖ . Мы знаем, что на своём поле они сильны. Однако мы отправимся туда с большой уверенностью в себе.

Такие матчи могут оказаться полезными. Чтобы пройти как можно дальше, тебе придётся играть против таких сильных команд.