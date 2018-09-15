Тухель: «Это была хорошая репетиция перед игрой с „Ливерпулем“»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал победу над «Сент-Этьеном» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Франции.

Я очень доволен этой победой, шестой с начала сезона. Важно, чтобы у команды были запасные варианты. Сегодня нам пришлось выстраивать состав без Неймара и Мбаппе, и я рад, что смог рассчитывать на игроков, оставшихся в обойме.

Первый тайм был непростым, «Сент-Этьен» играл хорошо. Мы слишком часто теряли мяч в простых ситуациях. Это позволяло сопернику находить определённые возможности в атаке.

Во втором тайме мы лучше использовали фланги, Ди Мария и Дракслер стали получать больше свободного пространства.

Это была хорошая репетиция перед игрой на «Энфилде» против «Ливерпуля». Это будет отличная проверка, но мы уверены в себе.