Гол Полоза принес победу «Рубину» в матче с «Енисеем»

«Рубин» переиграл с минимальным счетом «Енисей» в матче 7-го тура РПЛ.
Казань, стадион «Казань-Арена»
«Рубин» - «Енисей» - 1:0 (1:0)
Гол: Полоз 6.
«Рубин»: Коновалов, Гранат, Навас, Байрамян (Устинов 86), Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз (Бухаров 72), Азмун (Подберезкин 79).
Главный тренер: Бердыев Курбан.
«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов (Кутьин 77), Комков, Семакин , Зотов (Саркисов 57), Костюков (Обрадович 46), Огуде.
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
Предупреждения: Занев 40, Огуде 51, Чико 65, Гранат 69.
Судья: Безбородов Владислав.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 6-го тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом».