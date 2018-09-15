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Гол Полоза принес победу «Рубину» в матче с «Енисеем»

сегодня, 15:58
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

«Рубин» переиграл с минимальным счетом «Енисей» в матче 7-го тура РПЛ.

Казань, стадион «Казань-Арена»

«Рубин» - «Енисей» - 1:0 (1:0)
Гол: Полоз 6.

«Рубин»: Коновалов, Гранат, Навас, Байрамян (Устинов 86), Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз (Бухаров 72), Азмун (Подберезкин 79).
Главный тренер: Бердыев Курбан.

«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов (Кутьин 77), Комков, Семакин , Зотов (Саркисов 57), Костюков (Обрадович 46), Огуде.
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

Предупреждения: Занев 40, Огуде 51, Чико 65, Гранат 69.

Судья: Безбородов Владислав.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

Напомним, что в матче 6-го тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом».

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:06
Все говорят, что от 3енита пользы нет. Арендованные у клуба игроки делаюи результат...
Так уж лучше играть в Рубине получая зарплату в двух клубах, чем полировать скамейку в Зените без игровой практики и премиальных...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:00
КББ в своем амплуа - если быстрый гол, то сразу двухъярусный автобус...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:55
1-0 тоже победа
Alladins
Alladins
сегодня в 16:42
Ужасно не интересная и скучная игра.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:42
Туркменский автобус оказался крепче, халявные три очочка в копилку.
Alladins
Alladins
сегодня в 16:42
Стыдно за рубин!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 16:41
Чисто пердивный футбол, не достойный РПЛ.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 16:39
Ужасная игра рубина привела к победе, где справедливость?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:37
Все говорят, что от 3енита пользы нет.
Арендованные у клуба игроки делаюи результат...
castromen
castromen
сегодня в 16:29
    Shamil79
    Shamil79
    сегодня в 16:24
    скромная но важная победа!!!!!!!!
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 16:22
    Поздравляем Рубин с победой.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:15
    Рубин забил гол и начал играть на контратаках в скучнейший футбол - с такой игрой не удивительно, что трибуны пусты. В Енисее же пол-команды стараются, другая половина ходит пешком. Ничейная игра...
    nikot
    nikot
    сегодня в 16:10
    Унылый Рубин,скоро на него зрители вообще перестанут ходить или будут ходить как на зенит,с доплатой!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 16:09
    Еня был лучше, но водитель "автобуса" не дал себя обогнать!!!
    Зафод Библброкс
    Зафод Библброкс
    сегодня в 16:09
    скучная игра
    но победа есть победа, хотя если так играть с Енисеем, что будет когда будут играть с командами уровнем выше
    compka
    compka
    сегодня в 16:08
    Правильное название статьи: Гол Рубину привез Енисей передав его Полозу.

    Тем не менее, всех с победой !
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 16:06
    С победой рубин))
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 16:05
    ПОЗДРАВЛЯЮ "РУБИН" С НЕОЖИДАННОЙ ПОБЕДОЙ !!! Прям, гром средь ясного неба!
    сергей барашков
    сергей барашков
    сегодня в 16:03
    енисейские львы поджав хвосты занимают свой ореол, движутся в пердив
    compka
    compka
    сегодня в 16:03
    Счет победный, игра - нет. Игрокам Рубина нужно обьяснить, что разница мячей может быть больше одного.
    mangoх12
    mangoх12 ответил cska.78
    сегодня в 16:03
    Позорный отскок антифутбольного туркмена!
    злой болельщик
    злой болельщик
    сегодня в 16:01
    3 очка Рубином конечно чисто и с трудом заработаны, но перерыв пока не на пользу, столько моментов упустить, и защита не очень справляется...
    hata
    hata
    сегодня в 16:00
    Рубин с победой! Победа вымученная, но три очка взяли.
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 15:58
    Позорный отскок антифутбольного туркмена!
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