«Атлетико» на последних секундах ушел от поражения в матче с «Эйбаром»

«Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром» в матче 4-го тура испанской Примеры.
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» - «Эйбар» - 1:1 (0:0)
Голы: Энрих 87, Гарсес Морено 90+4.
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Коке, Сауль, Эрнандес (Гарсес Морено 71), Лемар (Корреа 59), Диего Коста, Гризманн.
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Эйбар»: Дмитрович, Пенья, Арбилья, Оливейра, Анхель, Хордан, де Бласис, Пере Милья (Эскаланте 57), Альварес, Диоп (Кардона 81), Диас де Оливейра (Энрих 57).
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
Предупреждения: Диас де Оливейра 17, Коке 39, Годин 51, Диоп 54.
Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что защитник «Атлетико» Люка Эрнандес был госпитализирован накануне этого матча.