«Локомотив» вдесятером выстоял в матче против «Динамо»

«Локомотив» и «Динамо» победителя не выявили в матче 7-го тура чемпионата России.
Москва, стадион «РЖД Арена»
«Локомотив» - «Динамо» 1:1 (1:1)
Голы: Ан. Миранчук 32 - Мигел Кардосу 5
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук (Фарфан 46), Ал. Миранчук (Баринов 71), Мануэл Фернандеш, Эдер (Смолов 46)
Главный тренер: Семин Юрий.
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Шунич (Темников 90), Рауш, Черных (Соснин 58), Тетте, Жоаозиньо, Мигел Кардосу, Панченко (Марков 75), Луценко
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Крыховяк 38, Крыховяк 66, Баринов 71
Удаления: Крыховяк 66
Судья: Матюнин Алексей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в прошлом туре «Локомотив» уступил «Краснодару».
Динамо дало хороший бой, могли и выиграть.
Динамо дало хороший бой, могли и выиграть.