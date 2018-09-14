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«Локомотив» вдесятером выстоял в матче против «Динамо»

сегодня, 21:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Локомотив» и «Динамо» победителя не выявили в матче 7-го тура чемпионата России.

Москва, стадион «РЖД Арена»

«Локомотив» - «Динамо» 1:1 (1:1)
Голы: Ан. Миранчук 32 - Мигел Кардосу 5

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук (Фарфан 46), Ал. Миранчук (Баринов 71), Мануэл Фернандеш, Эдер (Смолов 46)
Главный тренер: Семин Юрий.

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Шунич (Темников 90), Рауш, Черных (Соснин 58), Тетте, Жоаозиньо, Мигел Кардосу, Панченко (Марков 75), Луценко
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Крыховяк 38, Крыховяк 66, Баринов 71

Удаления: Крыховяк 66

Судья: Матюнин Алексей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в прошлом туре «Локомотив» уступил «Краснодару».

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Все комментарии
VV V
VV V
сегодня в 22:43
Я понимаю за Спартак болеют малограмотные отморозки, но как можно болеть за Локомотив ? Объясните мне не железнодорожнику......
VV V
VV V
сегодня в 22:39
Локомотив-это государственное железнодорожное 77 !!!
cska plus
cska plus
сегодня в 22:38
Здоровая и добротная игра.
МКС
МКС
сегодня в 22:35
Интерсно, а где наш друг озерный? Что то не видно его победных кличей. Ах ну да, он же перекрасился, его команда с Оренбургом играет.
Паровозов
Паровозов
сегодня в 22:35
Кресло зашаталось, под всеми нами любимым тренером.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 22:32
Как с такой игрой играть в лиги чемпионов....рельсам конец
Томик
Томик ответил sir-5
сегодня в 22:27
Это ж надо, всё это время готовился вот ЭТО здесь выложить?
баск
баск
сегодня в 22:26
Мдя..

Ничья-ничьей, а по игре-то мы могли расчитывать на большее.
Команда растет и развивается.
Медленнее, чем хотелось бы, но позитивный процесс, на мой взгляд, налицо.
Соперника не боялись, как со Спартаком, играли в свой футбол, и этот футбол становится все привлекательнее.
Если матч с Оренбургом был лучшим для Динамо в сезоне, то сегодня обе команды выдали, кмк, один из лучших матчей чемпа.
На такую игру приятно смотреть, за что всем, кто был на поле, сердешный болельщицкий респектище)

Не обошлось, правда, без нескольких ложек дегтя..
Так, Крыховяка у паровозов можно было выгонять еще в первом тайме, он сегодня то ли нюхнул чего-то, то ли "перенастроился", но ежели бы его не выставили, он к концу матча наверняка сломал бы кого-нибудь.

А у нас Тоньке Шушичу остается оторвать ноги за ненадобностью- если не реализовывать такие моменты, как у него на 62 мин, то как вообще голы забивать. Именно из-за него мы недобрали сегодня два очка.
Кроме того, еще в перерыве стоило бы поменять Черных, игравшего совершенно безнадежно, но Хохлов почему-то медлил..
Вообще, Хохлов в этот раз с заменами неприятно удивил. Команда поймала темп, свою игру, висела на плечах у соперника, могла дожать его, но был убран с поля Панченко, а о чем был выпуск на 90 мин Темникова -и вовсе загадка..

Но в целом, повторюсь, игра смотрелась очень здОрово и порождает надежды..
Faustello
Faustello ответил mangoх12
сегодня в 22:26
Зови своего клона с котиком черным на аве ) и тоже ведь краснодарская))
Чё то пропала Галя ((( беспокоюсь.
tuman960
tuman960 ответил KUDE9IR
сегодня в 22:23
Люди,а где позырить футбик можно нахаляву?А то не хочется упырей матчевских кормить)
набираешь какой надо матч и смотришь!!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Vladimir808
сегодня в 22:23
Хороший матч выдали команды, особенно понравились наши Динамовцы. Крепнет команда на глазах и заслуга в этом Д.Хохлова. Удачи Динамо!!! А за Локо в ЛЧ тревожно.
Команда крепнет,но много сумбура и неумение рассчитать силы на все 90 минут.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Vladimir808
сегодня в 22:22
Хороший матч выдали команды, особенно понравились наши Динамовцы. Крепнет команда на глазах и заслуга в этом Д.Хохлова. Удачи Динамо!!! А за Локо в ЛЧ тревожно.
Володя,Салам! Вот Хохлов говорит,что жалко не получилось додавить,а вот я говорю,что додавилка у него еще не выросла,молод еще,да и опыта маловато.)
KUDE9IR
KUDE9IR
сегодня в 22:17
Люди,а где позырить футбик можно нахаляву?А то не хочется упырей матчевских кормить)
sir-5
sir-5 ответил Томик
сегодня в 22:12
Откуда такая информированность? А как это простить? Сгноили парня.
О,господи!!! Он сам себя сгноил,поскольку здоровяк оказался слабаком.Прямо вся его жизнь была рассчитана на пребывание в России и верность "Спартаку"!!!
drug01
drug01
сегодня в 22:11
Разминка перед лигой!
Томик
Томик ответил sir-5
сегодня в 22:11
Откуда такая информированность? А как это простить? Сгноили парня.
ndedov
ndedov
сегодня в 22:09
Молодцы что тут скажешь
sir-5
sir-5 ответил Томик
сегодня в 22:09
Интересно мне, поляк-боец, значит, а веллитона за такое нарушение на вратаре, да ещё и в поле, а не во вратарской смешали с 77м и 5 матчей дали .
    Томик
    Томик ответил mangoх12
    сегодня в 22:07
    Интересно мне, поляк-боец, значит, а веллитона за такое нарушение на вратаре, да ещё и в поле, а не во вратарской смешали с 77м и 5 матчей дали .
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 22:07
    Хороший матч выдали команды, особенно понравились наши Динамовцы.
    Крепнет команда на глазах и заслуга в этом Д.Хохлова. Удачи Динамо!!!
    А за Локо в ЛЧ тревожно.
    sir-5
    sir-5 ответил Parovoznic
    сегодня в 22:06
    Чёта не очень понял, к чему это, ну да ладно. Это наверное оттого, что шестой час утра, а я из-за футбола ещё не спал, и бестолковка туго соображает.
    Иди спать,Камчатка(Сахалин,Владик,далее везде!).Это нам можно ещё порезвиться.Спокойной ночи.А,посмотрел-Хабара! Тоже неплохо...
    -BallonD'or1984-
    -BallonD'or1984-
    сегодня в 22:05
    яцек крыжновек с почином красных карточек, дальше - больше )
    Томик
    Томик ответил МКС
    сегодня в 22:04
    Да уж, полячишке успокоительного прописать не помешало бы.
    Parovoznic
    Parovoznic ответил sir-5
    сегодня в 22:04
    Вот я не люблю эти "системы опознавания". Я-сам по себе, со своими умными,или глупыми комментариями,и у меня во всех клубах(по интересам) есть люди,которые,как называл Киплинг:"Мы с тобой одной крови". И есть наоборот. Если я против чего нибудь выступаю,то против политики руководства клуба и тренеров,а не против самого клуба. А то у нас тут многие "ненавидят"...Но я знаю,что сказал по поводу "мелкотемной ненависти" Бернард Шоу : "НЕНАВИСТЬ-МЕСТЬ ТРУСА ЗА ПЕРЕЖИТЫЙ РАНЕЕ СТРАХ". А у нас не война пока,слава богу.
    Чёта не очень понял, к чему это, ну да ладно.
    Это наверное оттого, что шестой час утра, а я из-за футбола ещё не спал, и бестолковка туго соображает.
    Томик
    Томик ответил украб украл укроп
    сегодня в 22:02
    Мне всё-таки больше нравится "ковбой кэшбек"
    sir-5
    sir-5 ответил Parovoznic
    сегодня в 22:02
    Не-не, ты стрелки-то не переводи! Ваши так же вещали! А больше всех - ваши любимые друзья-питерцы!)
    Вот я не люблю эти "системы опознавания". Я-сам по себе, со своими умными,или глупыми комментариями,и у меня во всех клубах(по интересам) есть люди,которые,как называл Киплинг:"Мы с тобой одной крови". И есть наоборот. Если я против чего нибудь выступаю,то против политики руководства клуба и тренеров,а не против самого клуба. А то у нас тут многие "ненавидят"...Но я знаю,что сказал по поводу "мелкотемной ненависти" Бернард Шоу :
    "НЕНАВИСТЬ-МЕСТЬ ТРУСА ЗА ПЕРЕЖИТЫЙ РАНЕЕ СТРАХ". А у нас не война пока,слава богу.
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 22:02
    Ну, да, если в таблицу глянуть, то увидишь, что ДЕЙСТВУЮЩИЙ чемпион уверенно скатывается на позиции аутсайдера, а поэтому я бы сказал, что он не выстоял, а отскочил, но для перехваленного журналистами Сёмина это было бы оскорблением и они снова предпочли ситуацию сгладить.
    Vladimir808
    Vladimir808 ответил сканер
    сегодня в 22:01
    Локо с офсайда забил.
    Мяч от нашего защитника срикошетил на Крыховяка, тот в падении бил головой.
    Этот эпизод не считается офсайдом.
    AdamsonM
    AdamsonM ответил Владимиpъ Григорянъ
    сегодня в 22:00
    Равная игра. Ничья по делу, хотя у динамовцев под конец игры были хорошие моменты, не реализовали. Игра Смолова - как между го...м и 63й, то есть ничего не изменилось.
    Реально он дно, как думаешь, что произошло? Вроде качественный был
    Parovoznic
    Parovoznic ответил Alladins
    сегодня в 21:59
    Живенький матч, скучно не было.
    Если скушно - смотри "Модный приговор")))
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