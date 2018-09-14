Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче 3-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» Д - «Айнтрахт» 3:1 (1:0)
Голы: Диалло 36, Вольф 72, Алькасер 88 - Аллер 68
«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Шмельцер, Пищек, Ройс, Дилейни (Витсель 69), Дахуд, Филипп (Алькасер 67), Ларсен (Санчо 58), Вольф
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Айнтрахт»: Трапп, Н'Дика, Абрахам, Фалетт, Да Коста, Гачинович, Фернандеш (Де Гузман 63), Торро (Мюллер 84), Аллер, Костич, Фабиан (Йович 63)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждение: Костич 27
Напомним, что в прошлом туре «Боруссия» сыграла вничью с «Ганновером».
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