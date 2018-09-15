«Ротор» вырвал ничью у «Зенита-2»

«Зенит-2» сыграл вничью с «Ротором» во втором матче Владислава Радимова.
Волгоград, стадион «Волгоград Арена».
«Ротор» - «Зенит-2» - 1:1 (0:0)
Голы: Абдулавов 90+3 — Пенчиков 65.
«Ротор»: Лобанцев, Байрыев, Маляров, Эдиев, Попов, Воробьев, Друзин, Шарипов (Абдулавов 74), Муллин (Самсонов 71), Коротаев, Николаев (Мязин 59).
Главный тренер: Роберт Евдокимов.
«Зенит-2»: Кизеев, Синяк, Скроботов, Бугриев. Терентьев, Мусаев, Плетнев (Капленко 74), Камышев, Воробьев (Кириллов 60), Богаев (Пенчиков 38), Прудников.
Главный тренер: Владислав Радимов.
Предупреждение: Кизеев 90+2.
Судья: Артур Федоров.