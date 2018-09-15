«Ротор» вырвал ничью у «Зенита-2»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 1:0 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Идет второй тайм, 59’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
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«Ротор» вырвал ничью у «Зенита-2»

сегодня, 20:00
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2Матч завершен

«Зенит-2» сыграл вничью с «Ротором» во втором матче Владислава Радимова.

Волгоград, стадион «Волгоград Арена».

«Ротор» - «Зенит-2» - 1:1 (0:0)
Голы: Абдулавов 90+3 — Пенчиков 65.

«Ротор»: Лобанцев, Байрыев, Маляров, Эдиев, Попов, Воробьев, Друзин, Шарипов (Абдулавов 74), Муллин (Самсонов 71), Коротаев, Николаев (Мязин 59).
Главный тренер: Роберт Евдокимов.

«Зенит-2»: Кизеев, Синяк, Скроботов, Бугриев. Терентьев, Мусаев, Плетнев (Капленко 74), Камышев, Воробьев (Кириллов 60), Богаев (Пенчиков 38), Прудников.
Главный тренер: Владислав Радимов.

Предупреждение: Кизеев 90+2.

Судья: Артур Федоров.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
сегодня в 20:13
я бы скапзал иначе,уже 11 без побед,смена тренера прям нереальные результаты даёт,малафеев ещё даст вам про...ться
Гавроша
Гавроша
сегодня в 20:07
Уже 3 матча без поражений!
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