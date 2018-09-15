«Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом»

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 4-го тура чемпионата Испании.
Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 1:2 (1:0)
Голы: Элустондо 12 - Суарес 62, Дембеле 65
«Реал Сосьедад»: Рульи, Тео Эрнандес, Элустондо, Морено, Сальдуа, Ильярраменди (Мерино 81), Субельдия, Сурутуса (Баутиста 72), Пардо (Сангальи 82), Ойарсабаль, Хуанми
Главный тренер: Гаритано Асьер.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Нелсон Семеду (Коутиньо 46), Рафинья (Бускетс 56), Роберто, Ракитич, Дембеле (Видаль 76), Суарес, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Ильярраменди 44, Умтити 86
Судья: Дель Серро Гранде Карлос.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром».
Забили с угловых.. это вообще странно. Лучший игрок однозначно Тер Штеген, он реально тащил сегодня. Ну и в конце отскочили, когда Хуанми из убойной позиции промазал.
Когда смотрю на игру защитников Барсы, складывается впечатление, что игроков с улицы подобрали.. что ни атака, то опасный момент.
Забили с угловых.. это вообще странно. Лучший игрок однозначно Тер Штеген, он реально тащил сегодня. Ну и в конце отскочили, когда Хуанми из убойной позиции промазал.
Когда смотрю на игру защитников Барсы, складывается впечатление, что игроков с улицы подобрали.. что ни атака, то опасный момент.
Тер Штеген герой матча .Он уже для Барсы, как Де Хея для МЮ.
Тащит не тащимое .
Всех с победой .
Дембеле молорик , закрывает рты хейтерам
Тер Штеген герой матча .Он уже для Барсы, как Де Хея для МЮ.
Тащит не тащимое .
Всех с победой .
Дембеле молорик , закрывает рты хейтерам