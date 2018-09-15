«Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 1:0 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Идет второй тайм, 59’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
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«Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом»

сегодня, 19:09
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»

«Реал Сосьедад» - «Барселона» 1:2 (1:0)
Голы: Элустондо 12 - Суарес 62, Дембеле 65

«Реал Сосьедад»: Рульи, Тео Эрнандес, Элустондо, Морено, Сальдуа, Ильярраменди (Мерино 81), Субельдия, Сурутуса (Баутиста 72), Пардо (Сангальи 82), Ойарсабаль, Хуанми
Главный тренер: Гаритано Асьер.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Нелсон Семеду (Коутиньо 46), Рафинья (Бускетс 56), Роберто, Ракитич, Дембеле (Видаль 76), Суарес, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Ильярраменди 44, Умтити 86

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

В другом матче тура «Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром».

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Все комментарии
070maks
070maks
сегодня в 20:12
в первом тайме реально катали вату, по хорошему Штеген заработал 3 очка...
alexfor
alexfor ответил Шишанутый
сегодня в 20:04
Гном как всегда на поле потерялся когда команда проигрывает и надо ее тащить в матче с боле менее крепким сопернеком. Он ждет Жирону и Легонеса.
что скажешь про реал, атлетико, севилью? не очень соперники, да?)
alexfor
alexfor ответил ronaldo743
сегодня в 20:02
Исполнительный комитет Cоюза европейских футбольных ассоциаций утвердил изменение времени начала матчей Лиги чемпионов со следующего сезона. С сезона 2018/19 теперь два матча игрового дня будут начинаться в 19:00 по центральноевропейскому времени (то есть в 21:00 по московскому времени), а остальные шесть встреч — в 21:00 (23:00 мск). Когда в европейских странах будет использоваться летнее время, то поединки будут начинаться в 20:00 и 22:00 по московскому времени соответственно.
вот оно что. благодарю.
ronaldo743
ronaldo743 ответил alexfor
сегодня в 20:02
только сейчас заметил. а почему барса с псв в 8 вечера по мск играет?
Исполнительный комитет Cоюза европейских футбольных ассоциаций утвердил изменение времени начала матчей Лиги чемпионов со следующего сезона. С сезона 2018/19 теперь два матча игрового дня будут начинаться в 19:00 по центральноевропейскому времени (то есть в 21:00 по московскому времени), а остальные шесть встреч — в 21:00 (23:00 мск).

Когда в европейских странах будет использоваться летнее время, то поединки будут начинаться в 20:00 и 22:00 по московскому времени соответственно.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 20:00
с победой Барса!
Apsny
Apsny
сегодня в 20:00
Результат хороший, но проблем предостаточно.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 19:57
Интересный был матч)) валедольный был слегка))
Тэр штеген красавец.
Дембель опять порадовал))
Суарес стал забивать))
В общем все супер))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:56
"Барселона" потратила столько сил, сколько нужно.
alexfor
alexfor ответил Bayern Best
сегодня в 19:53
Я считаю что не Барса,а Тер Штеген,обыграл РС.
так и есть
alexfor
alexfor
сегодня в 19:52
только сейчас заметил. а почему барса с псв в 8 вечера по мск играет?
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 19:50
Я считаю что не Барса,а Тер Штеген,обыграл РС.
Kresi frok
Kresi frok ответил 3ton
сегодня в 19:50
При чем тут дыр хэя? Ему катят между ног чуть ли не в каждой игре!
Тага Дага
Тага Дага ответил Шишанутый
сегодня в 19:48
Твой любимчик скучает в Италии по Леганесам...
alexfor
alexfor
сегодня в 19:47
у барсы 2 большие проблемы - игроки обороны заигрываются в атаке, при навале (серьезном) на барсу, в обороне пожар. так было во всех последних 3 1.4 лч.
Vis.
Vis.
сегодня в 19:45
Ожидаемо сложно, важнейшая победа!
Ty4ka98
Ty4ka98 ответил Happyboy Barca
сегодня в 19:45
блин . хочешь дать практику игрокам давай в матчах типа эйбар у себя дома. где малком и рамос
"Эйбар" сегодня сыграл 1-1 с "Атлетико" в Мадриде. Причем катлетки отыгрались в самом конце.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 19:42
Дембеле силушка!
Ty4ka98
Ty4ka98 ответил ronaldo743
сегодня в 19:40
Логика Вальверде: - Дома с Уэской играет основой. - В гостях у Сосьедада экспериментирует с составом. В обороне проходной двор. Спасибо Штегену. Лучший сегодня.
Объясняю логику (со своей точки зрения):

- был перерыв на матчи сборных – нужен отдых игрокам;
- через два дня на третий игра в Лиге Чемпионов против ПСВ. Соответственно, нужно дать игрокам-основе отдых.

Вот и получай.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 19:40
Всем нашим подругам по АННОЭТЕ"!

аха-ах)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:37
Гном как всегда на поле потерялся когда команда проигрывает и надо ее тащить в матче с боле менее крепким сопернеком. Он ждет Жирону и Легонеса.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:36
ну вовремя взялись за ум , спасли 3 очка . Тер штеген зверь
alexfor
alexfor
сегодня в 19:31
с такой обороной опять ранний вылет в лч
NGY
NGY
сегодня в 19:30
Тер Штеген как и в прошлом сезоне продолжает тащить барсу!

Иногда ему везет, но в большинстве случаев просто на зубах вытаскивает каталонцев.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Happyboy Barca
сегодня в 19:22
Вальверде не тот тренер, при котором будет играть молодежь.
Он вообще не дает парням из академии шанса)
Леганес все еще помним
Zimmer
Zimmer
сегодня в 19:22
Тяжеловато Барсам пришлось.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 19:20
Молодцы.
3ton
3ton
сегодня в 19:20
Как обычно , сложный матч в Сан-Себастьяне
Тер Штеген герой матча .Он уже для Барсы, как Де Хея для МЮ.
Тащит не тащимое .

Всех с победой .
Дембеле молорик , закрывает рты хейтерам
starche
starche
сегодня в 19:19
Видаль не вписывается в команду.........
starche
starche
сегодня в 19:18
Надо что-то делать с обороной, дело плохо.
ronaldo743
ronaldo743 ответил Happyboy Barca
сегодня в 19:18
блин . хочешь дать практику игрокам давай в матчах типа эйбар у себя дома. где малком и рамос
Артура зимой сольют. У Малкома травма была.
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