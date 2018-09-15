«Бавария» одержала волевую победу над «Байером»

В матче 3-го тура Бундеслиги «Бавария» не без труда справилась с «Байером». Отметим, что встречу из-за травм не смогли доиграть футболисты мюнхенцев Корентен Толиссо и Рафинья.
Мюнхен, стадион «Альянц Арена».
«Бавария» - «Байер» - 3:1 (2:1)
Голы: Толиссо 10, Роббен 19, Хамес Родригес 89 - Венделл 5 (пенальти)
«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг, Зюле, Рафинья (Алаба 82), Роббен, Толиссо (Хамес Родригес 42), Гнабри (Мартинес 59), Алькантара, Мюллер, Левандовски.
Главный тренер: Ковач Нико.
«Байер»: Градецки, Драгович, Та, Едвай, Бендер, Венделл, Бендер (Брандт 27), Кор, Хавертс, Бэйли (Сампайо Фильо 83), Фолланд (Беллараби 73)
Главный тренер: Херрлих Хайко.
Предупреждение: Венделл 55.
Удаление: Беллараби 80.
Судья: Вельц Тобиас.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Накануне дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» (3:1).