«Челси» легко переиграл «Кардифф»

В матче 5-го тура АПЛ «Челси» разгромил «Кардифф».
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».
«Челси» - «Кардифф» - 4:1 (2:1)
Голы: Азар 37, Азар 43, Азар 80 (пенальти), Виллиан 83 - Бамба 15
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 50), Педро (Виллиан 67), Жиру, Азар (Дзаппакоста 84)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Кардифф»: Этеридж, Экюэль-Манга, Моррисон, Бамба, Беннетт, Камараса, Артер (Ричардс 46), Роллс, Хойлетт, Рид (Патерсон 70), Уорд (Мэдин 77)
Главный тренер: Уорнок Нил.
Судья: Мосс Джонатан.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче дня «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм».
Лестер, вон. тоже похоронили в 14/15 сезоне. А они спаслись и на следующий вообще чемпионат взяли.
Тссс
Лестер, вон. тоже похоронили в 14/15 сезоне. А они спаслись и на следующий вообще чемпионат взяли.
Тссс
Виллиан очень плохо начал, но исправился. Баркли тоже хорош.
Но главное у Азара наконец то хет-трик!
Виллиан очень плохо начал, но исправился. Баркли тоже хорош.
Но главное у Азара наконец то хет-трик!
нАзар - хет-трик и даже Виллиан выходит и зарабатывает пенок+забил гол.
Мне до сих пор не понятно как без нападающего играть будут.Или Сарри сделает их Жирубаса нового Бензема что будет тока отдавать на гол )))
нАзар - хет-трик и даже Виллиан выходит и зарабатывает пенок+забил гол.
Мне до сих пор не понятно как без нападающего играть будут.Или Сарри сделает их Жирубаса нового Бензема что будет тока отдавать на гол )))
Кардиф первый претендент на вылет, стандартная команда Чемпионшипа.
Кардиф первый претендент на вылет, стандартная команда Чемпионшипа.
PS Ливер и пенсы 100% результат на старте мощно.
PS Ливер и пенсы 100% результат на старте мощно.
Кардифф неплохо держался до 80-ой минуты
Кардифф неплохо держался до 80-ой минуты