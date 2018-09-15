«Челси» легко переиграл «Кардифф»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 1:0 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Идет второй тайм, 59’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
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«Челси» легко переиграл «Кардифф»

сегодня, 18:55
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб КардиффКардиффМатч завершен

В матче 5-го тура АПЛ «Челси» разгромил «Кардифф».

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».

«Челси» - «Кардифф» - 4:1 (2:1)
Голы: Азар 37, Азар 43, Азар 80 (пенальти), Виллиан 83 - Бамба 15

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 50), Педро (Виллиан 67), Жиру, Азар (Дзаппакоста 84)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Кардифф»: Этеридж, Экюэль-Манга, Моррисон, Бамба, Беннетт, Камараса, Артер (Ричардс 46), Роллс, Хойлетт, Рид (Патерсон 70), Уорд (Мэдин 77)
Главный тренер: Уорнок Нил.

Судья: Мосс Джонатан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче дня «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 20:17
Молодец, курилка. Продолжаем наблюдение.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 20:10
хороший матч выдал Челси
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 19:59
С победой .
kiendjin
kiendjin
сегодня в 19:47
Пердифф
311
311
сегодня в 19:25
Всех Синих с победой! Азарище возглавил рейтинг голов, с чем его и поздравляю!)
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 19:25
На классе
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:21
5/5 - вот это реально неожиданность для меня. Игра и старт Ливерпуля как раз ожидал, а вот что Сарри так попрет вперед с набором очек - удивлен. Рад за болел Челси, думаю многие из них тоже приятно удивлены.
Медив
Медив ответил dimagas1
сегодня в 19:14
Я не говорю что плохо.Я говорю что Сарри лепит из того что есть.Но это же не вечно будет канать.Ньюкасл показал минусы,а что сделает команда с игроками выше классом?
Самому интересно
Медив
Медив ответил Bekelman55
сегодня в 19:14
чемпионат только начался. О вылете говорить не слишком ли рано?))))))))) Лестер, вон. тоже похоронили в 14/15 сезоне. А они спаслись и на следующий вообще чемпионат взяли. Тссс
Мож вообще ВХ вылетит - нефиг борзеть:)
dimagas1
dimagas1 ответил Медив
сегодня в 19:13
Ну а чем плохо? Второй гол вообще заслуга Жиру - задвинул двух чуваков своими габаритами. За свою цену он вообще мега-полезен
Я не говорю что плохо.Я говорю что Сарри лепит из того что есть.Но это же не вечно будет канать.Ньюкасл показал минусы,а что сделает команда с игроками выше классом?
Alladins
Alladins
сегодня в 19:07
Ничего удивительного.
Bekelman55
Bekelman55 ответил George-CFC
сегодня в 19:07
Синих с 3 очками. Рядовой камбек получился. Кардиф первый претендент на вылет, стандартная команда Чемпионшипа.
чемпионат только начался. О вылете говорить не слишком ли рано?)))))))))
Лестер, вон. тоже похоронили в 14/15 сезоне. А они спаслись и на следующий вообще чемпионат взяли.
Тссс
Медив
Медив ответил dimagas1
сегодня в 19:05
Снова таки могли и 0:2 в первом тайме,стандарты хромают.Это повезло что защита у Кардифа статична довольно часто и их можно проходить как фишки. нАзар - хет-трик и даже Виллиан выходит и зарабатывает пенок+забил гол. Мне до сих пор не понятно как без нападающего играть будут.Или Сарри сделает их Жирубаса нового Бензема что будет тока отдавать на гол )))
Ну а чем плохо? Второй гол вообще заслуга Жиру - задвинул двух чуваков своими габаритами. За свою цену он вообще мега-полезен
azkan
azkan
сегодня в 19:00
С победой! Люблю весельчака Луиса, но он не дотягивает до уровня который хочет Сарри. Криса нужно наигрывать.
Виллиан очень плохо начал, но исправился. Баркли тоже хорош.
Но главное у Азара наконец то хет-трик!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:00
Класс есть класс.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 19:00
Снова таки могли и 0:2 в первом тайме,стандарты хромают.Это повезло что защита у Кардифа статична довольно часто и их можно проходить как фишки.
нАзар - хет-трик и даже Виллиан выходит и зарабатывает пенок+забил гол.
Мне до сих пор не понятно как без нападающего играть будут.Или Сарри сделает их Жирубаса нового Бензема что будет тока отдавать на гол )))
Медив
Медив
сегодня в 18:59
Обошли Ливерпуль по разнице:)
George-CFC
George-CFC
сегодня в 18:59
Синих с 3 очками. Рядовой камбек получился.
Кардиф первый претендент на вылет, стандартная команда Чемпионшипа.
iNels
iNels
сегодня в 18:58
попахивает повторением сезона 13/14, где сити, ливерпуль и челси ушли вперед и с разницей между друг другом всего в 4 очка бодались за золото. но никакой джеррард уже обрежет, так что у ливерпуля есть шансы)
DXTK
DXTK
сегодня в 18:58
5 из 5 челси с победой.

PS Ливер и пенсы 100% результат на старте мощно.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:56
Что бы мы делали без Эденчика...

Кардифф неплохо держался до 80-ой минуты
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