«Наполи» минимально обыграл «Фиорентину»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 2:1 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 Идет первый тайм, 13’ Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 0:0 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 4:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
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«Наполи» минимально обыграл «Фиорентину»

сегодня, 20:57
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 4-го тура чемпионата Италии.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Фиорентина» 1:0 (0:0)
Гол: Инсинье 79

«Наполи»: Карнезис, Кулибали, Максимович, Мариу Руй, Хисай, Гамшик, Зелински, Аллан, Мертенс (Милик 57), Инсинье (Рог 82), Кальехон (Унас 70)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Фиорентина»: Дронговски, Уго, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Верету (Фернандеш 64), Жерсон (Дабо 60), Бенасси (Пьяца 80), Симеоне, Эйссерик, Кьеза
Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Кьеза 34, Зелински 39, Бенасси 43, Дабо 75, Эйссерик 90+3

Ранее «Интер» уступил «Парме».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 21:47
Лучший игрок Серии А тащит Наполи, ничего удивительного.
хахахахаххахаха
juvenale
juvenale
сегодня в 21:47
кривоногий карлик забил
УрсХох
УрсХох
сегодня в 21:45
С победой.
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
сегодня в 21:38
Отскочила помойка(
Великий Князь
Великий Князь ответил Nickolai S
сегодня в 21:28
Форца Наполи! Сассуоло верим!
Завтра вас верунов и проверим, аха-ха)
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 21:13
Лучший игрок Серии А тащит Наполи, ничего удивительного.
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 21:08
Форца Наполи! Сассуоло верим!
Великий Князь
Великий Князь ответил BESTjuventus10
сегодня в 21:06
фиора чет совсем слабенькая.
Только с нами и упираются.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 21:00
фиора чет совсем слабенькая.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 20:58
И интера на сегодня хватит. Хорошего понемногу)
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