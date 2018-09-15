«Наполи» минимально обыграл «Фиорентину»

«Наполи» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 4-го тура чемпионата Италии.
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» - «Фиорентина» 1:0 (0:0)
Гол: Инсинье 79
«Наполи»: Карнезис, Кулибали, Максимович, Мариу Руй, Хисай, Гамшик, Зелински, Аллан, Мертенс (Милик 57), Инсинье (Рог 82), Кальехон (Унас 70)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Фиорентина»: Дронговски, Уго, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Верету (Фернандеш 64), Жерсон (Дабо 60), Бенасси (Пьяца 80), Симеоне, Эйссерик, Кьеза
Главный тренер: Пиоли Стефано.
Предупреждения: Кьеза 34, Зелински 39, Бенасси 43, Дабо 75, Эйссерик 90+3
Ранее «Интер» уступил «Парме».