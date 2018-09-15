«Арсенал» не оставил шансов «Крыльям Советов»

В матче 7-го тура чемпионата России «Арсенал» разобрался с «Крыльями Советов».
Тула, стадион «Арсенал».
«Арсенал» Тула - «Крылья Советов» - 4:0 (1:0)
Голы: Ткачев 21, Ткачев 50, Джорджевич 73, Бакаев 82
«Арсенал» Тула: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес, Кадири, Горбатенко, Берхамов (Костадинов 76), Ткачев (Мирзов 68), Кангва (Бакаев 72), Джорджевич
Главный тренер: Кононов Олег.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Бурлак, Денисов, Башкиров (Мияилович 75), Антон, Чочиев (Корниленко 46), Канунников, Ткачук, Соболев (Молло 59)
Главный тренер: Тихонов Андрей.
Предупреждения: Молло 78, Нигматуллин 90+3.
Судья: Карасев Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура ЦСКА разгромил «Уфу».
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:-):-):-):-):-):-):-)
Бердыев перед поездкой в Тулу наверно дар речи потерял ......
:-):-):-):-):-):-):-)