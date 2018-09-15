«Арсенал» не оставил шансов «Крыльям Советов»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 2:1 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 Идет первый тайм, 13’ Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 0:0 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 4:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
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«Арсенал» не оставил шансов «Крыльям Советов»

сегодня, 20:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)4 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче 7-го тура чемпионата России «Арсенал» разобрался с «Крыльями Советов».

Тула, стадион «Арсенал».

«Арсенал» Тула - «Крылья Советов» - 4:0 (1:0)
Голы: Ткачев 21, Ткачев 50, Джорджевич 73, Бакаев 82

«Арсенал» Тула: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес, Кадири, Горбатенко, Берхамов (Костадинов 76), Ткачев (Мирзов 68), Кангва (Бакаев 72), Джорджевич
Главный тренер: Кононов Олег.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Бурлак, Денисов, Башкиров (Мияилович 75), Антон, Чочиев (Корниленко 46), Канунников, Ткачук, Соболев (Молло 59)
Главный тренер: Тихонов Андрей.

Предупреждения: Молло 78, Нигматуллин 90+3.

Судья: Карасев Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче тура ЦСКА разгромил «Уфу».

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
сегодня в 21:57
скоро в этот Арсенал будут переходить из того Арсенала
cska.78
cska.78
сегодня в 21:40
Тихонов сынка только под премиальные на пару минут выпускает, когда выигрывают :)
ChsZ
ChsZ
сегодня в 21:36
Арсенал с победой, Тихонова вслед за Ледяховым, не тянут бывшие спартачи быть тренерами.
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 21:25
Нормуль результат. Могли и больше накидать.
Petergoff
Petergoff
сегодня в 21:17
Самара-ну как так??? Я просто в ауте
ошалевший
ошалевший ответил Fadei130287
сегодня в 21:13
Позорище!!! Каннуников вобще футболист? Арсенал 5+!!! Молодцы!!!
ну дак из болота же вылез,о чём речь вообще
Sunny.
Sunny.
сегодня в 21:13
Ягуарка, у вас тоже спартач тренер ?
alfranza
alfranza
сегодня в 21:12
Я рада что Джорджевич забивает. Талантливый джокер потерял 3 года в с*аном Газпроме.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:10
Крылья в ФНЛ.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 21:03
Тренер спартач -это дигноз
cska.78
cska.78
сегодня в 21:03
Ткачев молодцом!
Fadei130287
Fadei130287
сегодня в 21:01
Позорище!!! Каннуников вобще футболист? Арсенал 5+!!! Молодцы!!!
cpartak60
cpartak60
сегодня в 21:01
похоже участь тихонова предрешена!!жаль!
Bekelman55
Bekelman55 ответил За адекватность
сегодня в 20:59
2 минуты до окончания матча, Арсенал ведет 4-0, а Нигматуллин получает желтую за затяжку времени, видимо мысленно всё ещё в Амкаре.
++++++++++ )))))))))))))))))))))))))
В Амкаре во время звучание гимна начинали время тянуть
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 20:59
Арсенал с победой .
Бердыев перед поездкой в Тулу наверно дар речи потерял ......
:-):-):-):-):-):-):-)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:57
2 минуты до окончания матча, Арсенал ведет 4-0, а Нигматуллин получает желтую за затяжку времени, видимо мысленно всё ещё в Амкаре.
cska plus
cska plus
сегодня в 20:56
Наконец то федун занёс небольшой чемоданчик для своего филиала.
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 20:56
Тулу с победой!
311
311
сегодня в 20:55
Этот Арсенал точно тульский?)
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