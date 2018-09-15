Новичок ЦСКА Сигурдссон: «Я оказался в команде мирового уровня»

Новичок ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб.

Я оказался в команде мирового уровня. Понял это сразу, как начал тренироваться. На каждой позиции в ЦСКА выступают великолепные исполнители. Для меня это большой вызов. Счастлив оказаться здесь.