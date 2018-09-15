Новичок ЦСКА Сигурдссон: «Я оказался в команде мирового уровня»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 2:1 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 0:0 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 4:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
ГлавнаяНовости

Новичок ЦСКА Сигурдссон: «Я оказался в команде мирового уровня»

сегодня, 21:06

Новичок ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб.

Я оказался в команде мирового уровня. Понял это сразу, как начал тренироваться. На каждой позиции в ЦСКА выступают великолепные исполнители. Для меня это большой вызов. Счастлив оказаться здесь. 

Знал ли я кого-нибудь раньше? Я играл за армейцев на приставке в FIFA. Вот и выучил некоторые фамилии. 

19-летний полузащитник пока не дебютировал за ЦСКА

Топ-10 новичков РПЛ

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дриусси: «Год назад у меня было два предложения - от „Спартака“ и „Зенита“»
Вчера, 00:27 32
Абель Эрнандес: «Русский язык очень сложный»
12 сентября 23
Абель Эрнандес: «РПЛ однозначно труднее Чемпионшипа»
12 сентября 14
Агент: «Получение российского паспорта Мельгарехо возможно»
11 сентября 6
Маркизио: «Хочу каждый год выигрывать с „Зенитом“ минимум один трофей»
10 сентября 79
Маркизио: «Мои дети были очень рады надеть футболки „Зенита“»
09 сентября 10
Обсудить
Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 22:01
может быт ьи появился б парень этот и японский новичок. Травмы большинство тактических заготовок
cska plus
cska plus
сегодня в 21:58
Каждый примет за счастье, чтобы оказаться в ЦСКА.
Jum13
Jum13 ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:48
Ой, ой ой, мы вас в следующем будем проверять, на квалификацию. Трешки хватит? Или тренировать рекордсмена чуть дольше?
Главное после игра на неделю не пропадайте, как после Салоников )))
Как сказал тогда Саввиди Федуну перед матчем:
- Лёнечка, Лёнечка - поиграем в слонечка?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Ваня лучший
сегодня в 21:44
Хряков Терек, он же Ахмат, проверит по полной и на допинг (Рома в составе) и на другие компоненты. Терри во время понял куда он мог попасть и свалил в последний момент.
Ой, ой ой, мы вас в следующем будем проверять, на квалификацию. Трешки хватит? Или тренировать рекордсмена чуть дольше?
mat73
mat73
сегодня в 21:35
В FIFA на приставке, понятно, мировой уровень, азахахахаха)))))))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:34
Проверьте его на доппинг. Мировой уровень.
Хряков Терек, он же Ахмат, проверит по полной и на допинг (Рома в составе) и на другие компоненты. Терри во время понял куда он мог попасть и свалил в последний момент.
Олeневод
Олeневод
сегодня в 21:30
23-го похоже пупсиков обидят по полной
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:22
Если брать славную историю ЦСКА, то да, действительно- мирового уровня! Но сейчас, не уверен..... Остаётся надеяться, что Арнор, своим появлением в ЦСКА, подымет уровень клуба до мирового!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 21:19
цска сила
mangoх12
mangoх12
сегодня в 21:16
Парень сразу понял куда попал , молиться теперь должен что всевышний спас его от свинофермы
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 21:15
Мечты сбываются!
Теперь поиграешь и на поле!
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 21:14
Удачи коням
cska.78
cska.78
сегодня в 21:10
На приставке поиграл за Великий клуб, теперь на поле поиграешь!
Успехов с ЦСКА!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 21:09
Проверьте его на доппинг. Мировой уровень.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 21:09
Не показывайте ребенку игру 23го. Психологическая травма может остаться на всю жизнь.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 21:09
хахаха,в фифа играл ахаха,япошку бы ещё послушать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100