Новичок ЦСКА Сигурдссон: «Я оказался в команде мирового уровня»

Новичок ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб.
Я оказался в команде мирового уровня. Понял это сразу, как начал тренироваться. На каждой позиции в ЦСКА выступают великолепные исполнители. Для меня это большой вызов. Счастлив оказаться здесь.
Знал ли я кого-нибудь раньше? Я играл за армейцев на приставке в FIFA. Вот и выучил некоторые фамилии.
19-летний полузащитник пока не дебютировал за ЦСКА.
Как сказал тогда Саввиди Федуну перед матчем:
- Лёнечка, Лёнечка - поиграем в слонечка?
Как сказал тогда Саввиди Федуну перед матчем:
- Лёнечка, Лёнечка - поиграем в слонечка?
Теперь поиграешь и на поле!
Теперь поиграешь и на поле!
Успехов с ЦСКА!
Успехов с ЦСКА!