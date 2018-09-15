Гладбахская «Боруссия» оказалась сильнее «Шальке»

В матче 3-го тура Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Шальке».
Менхенгладбах, стадион «Боруссия-Парк».
«Боруссия» М - «Шальке» - 2:1 (1:0)
Голы: Гинтер 3, Херрманн 76 - Эмболо 90+3.
«Боруссия» М: Зоммер, Янчке, Гинтер, Вендт, Эльведи, Штробль, Денис Закариа (Крамер 72), Хофманн, Плеа (Нойхаус 86), Джонсон (Херрманн 67), Азар
Главный тренер: Хеккинг Дитер.
«Шальке-04»: Ферманн, Налдо, Настасич, Сане, Бенталеб, Руди, Ди Санто (Тойхерт 67), Мендиль (Шёпф 25), Калиджури, Бургшталлер (Эмболо 67), Ут
Главный тренер: Тедеско Доменико.
Предупреждения: Мендиль 22, Шёпф 37, Настасич 75.
Судья: Мануэль Грефе.
В другом матче тура «Бавария» переиграла «Байер» (3:1).