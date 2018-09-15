Каррера: «До последнего дня убеждали Терри перейти в „Спартак“»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 1:0 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Идет второй тайм, 59’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
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Каррера: «До последнего дня убеждали Терри перейти в „Спартак“»

сегодня, 19:26

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о сорвавшемся трансфере английского защитника Джона Терри.

До последнего дня убеждали Терри перейти в «Спартак». Я сам с ним разговаривал, и он объяснил причины, по которым не хочет переходить. Уважаю его выбор. У каждого есть свои приоритеты. Он хотел находиться с семьей. У него было сложный выбор. Он хотел приехать, но в итоге сделал выбор в пользу семьи. Все должны уважать его решение как игрока и человека. Я если встречусь с ним, пожму ему руку. Не думаю, что это портит имидж «Спартака».

Его семья не хотела переезжать, и он принял это решение.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 20:05
Плохо значит убеждали!))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:01
Каррера:
"Он хотел приехать, но в итоге сделал выбор в пользу семьи"
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Раньше Терри не всегда делал выбор в пользу своей семьи.
wingback
wingback
сегодня в 20:01
Показывали фотки и видосы из бани, подогнали пару негров на пробу, но Терри послал за жёнами...
bosun
bosun
сегодня в 19:59
Через пару-тройку лет поймет что совершил глупость и перейдет. Как-раз опыта наберется, а пока пусть тренируется ))
cska plus
cska plus
сегодня в 19:56
У страха глаза велики.
tuman960
tuman960
сегодня в 19:47
это не портит имидж ,а просто опускает его ниже плинтуса!!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 19:42
ПОЛИТИКА ТОЛЬКО НА СТОРОНЕ БОМЖЕЙ!!!
311
311
сегодня в 19:37
Терри как узнал, что спартачи называют друг друга пупсиками, наотрез отказался переходить!)
Олeневод
Олeневод
сегодня в 19:31
Семья хрюкать не захотела , а Терри 5 дней был почти в Спартаке!
cska.78
cska.78
сегодня в 19:31
CTAPbIU
CTAPbIU
сегодня в 19:31
А мог бы ещё поиграть....
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