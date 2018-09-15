Каррера: «До последнего дня убеждали Терри перейти в „Спартак“»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о сорвавшемся трансфере английского защитника Джона Терри.

До последнего дня убеждали Терри перейти в «Спартак». Я сам с ним разговаривал, и он объяснил причины, по которым не хочет переходить. Уважаю его выбор. У каждого есть свои приоритеты. Он хотел находиться с семьей. У него было сложный выбор. Он хотел приехать, но в итоге сделал выбор в пользу семьи. Все должны уважать его решение как игрока и человека. Я если встречусь с ним, пожму ему руку. Не думаю, что это портит имидж «Спартака».

Его семья не хотела переезжать, и он принял это решение.