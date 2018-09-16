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«Барселона» хочет переманить спортивного директора «Ромы»

сегодня, 11:36

По данным из прессы, спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи может вернуться в Испанию. До прихода в итальянский клуб специалист работал в «Севилье».

Сообщается, что на руководителя претендует «Барселона». Ранее интерес к Мончи проявлял и «Манчестер Юнайтед», однако недавно стало известно, что семья Рамона жаждет возвращения именно в Испанию. 

Каталонский клуб заинтересован в Мончи, так как считает, что директор может эффективно использовать молодежную систему клуба и сеть скаутов. 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:18
у Мончи мозгов больше, чем у всех мошенников из барсы вместе взятых, так что лучше пускай остается где есть! а таких как Пуке вообще сотню надо, чтобы заполнить лишь левое полушарие черепной коробки хитрого Мончи.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:58
Странный выбор. Рому колбасит не один сезон. Явно и спортивный директор виноват в нестабильности команды.
Для Ромы скорее всего - это будет бОльшим плюсом, чем для Барсы!!!
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