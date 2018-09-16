«Барселона» хочет переманить спортивного директора «Ромы»

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По данным из прессы, спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи может вернуться в Испанию. До прихода в итальянский клуб специалист работал в «Севилье».

Сообщается, что на руководителя претендует «Барселона». Ранее интерес к Мончи проявлял и «Манчестер Юнайтед», однако недавно стало известно, что семья Рамона жаждет возвращения именно в Испанию.

Каталонский клуб заинтересован в Мончи, так как считает, что директор может эффективно использовать молодежную систему клуба и сеть скаутов.