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Эрнандес и Магнуссон прошли медицинское обследование

сегодня, 16:54
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19.09.2018 в 22:00 Не начался

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что сегодня в Москве было проведено медицинское обследование Абеля Эрнандеса и Хордура Магнуссона.

У обоих выявлены повреждения мягких тканей бедра после матча 7-го тура РПЛ против «Уфы».

В Чехию на матч группового этапа Лиги чемпионов Абель и Хордур не полетят и будут работать под наблюдением армейских физиотерапевтов.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил Ваня лучший
сегодня в 18:24
Ты,мягко говоря не точен. Т.к у него повреждения ахила, то есть пункт, что в случае проявления недолеченности ахила, половина зарплаты удерживается. Мышечная травма бедра к ахилу не имеет никакого отношения. В следующий раз не пиши о том, чего не знаешь. Идёт?
Если уж быть точным, то контракт не ты ни я не видели, я говорю лишь о том, что было в СМИ.

Если травма — на выход. ЦСКА подписал хитрый контракт с Абелем Эрнандесом
Дмитрий Садылко
2 августа, 11:59

ЦСКА всё-таки обзавёлся нападающим— клуб пополнил уругваец Абель Эрнандес. Он находился в Москве несколько дней, однако дело никак не могло дойти до подписания контракта. Всему виной проблемы со здоровьем нападающего. У него было много травм в прошлом, в том числе сообщалось, что у форварда не всё в порядке с коленями и ахиллом.

Армейцы не собирались рисковать и отправили Эрнандеса на дополнительные обследования. В итоге до подписания соглашения всё-таки дошло. ЦСКА объявил, что 27-летний уругваец теперь официально игрок красно-синего клуба.

Клуб не разглашает данные о заработной плате, однако, по данным Sport24, уругваец будет зарабатывать 1,8 миллиона евро за сезон, а не 6 миллионов, о которых говорили прежде. Кроме того, ЦСКА подстраховал себя от возможных травм Эрнандеса с помощью пункта в контракте. Согласно договору, если в ближайшие полгода уругваец получит тяжёлую травму, то клуб сможет расторгнуть с ним контракт без выплаты денежной компенсации.

О чем я в краткой форме djo11 и ответил - Так у Эрнандеса в контракте есть специальный пунк, типо - если будет больше лечиться, чем играть, то контракт будет разорван и денег он не получит! Все все знали и подстраховались!
VIPded
VIPded
сегодня в 18:14
Ну если только мягкие ткани пострадали, то и ладно... Удачи ЦСКА в Чехии!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Великолепный
сегодня в 18:07
Так у Эрнандеса в контракте есть специальный пунк, типо - если будет больше лечиться, чем играть, то контракт будет разорван и денег он не получит! Все все знали и подстраховались!
Ты,мягко говоря не точен. Т.к у него повреждения ахила, то есть пункт, что в случае проявления недолеченности ахила, половина зарплаты удерживается. Мышечная травма бедра к ахилу не имеет никакого отношения. В следующий раз не пиши о том, чего не знаешь. Идёт?
Великолепный
Великолепный ответил djo11
сегодня в 18:07
а что толку меня не финансовая сторона вопроса волнует ведь надо его теперь кем то менять в составе а игрочки в резерве так себе с уфой прокатило но со Спартаком и лч думаю это не прокатит
Поживем увидим, чего раньше времени щеки надувать, от травм никто не застрахован!((
djo11
djo11 ответил Великолепный
сегодня в 17:57
Так у Эрнандеса в контракте есть специальный пунк, типо - если будет больше лечиться, чем играть, то контракт будет разорван и денег он не получит! Все все знали и подстраховались!
а что толку меня не финансовая сторона вопроса волнует ведь надо его теперь кем то менять в составе а игрочки в резерве так себе с уфой прокатило но со Спартаком и лч думаю это не прокатит
Sunny.
Sunny.
сегодня в 17:54
считвй пронесло
Великолепный
Великолепный ответил djo11
сегодня в 17:53
про магнуссона не знаю а про эрнандеса сразу говорили что второй дзагоев будет больше лечиться чем играть вообще не понятно перед подписанием врачи армейцев вообще смотрят игроков треть состава лечатся а не играют
Так у Эрнандеса в контракте есть специальный пунк, типо - если будет больше лечиться, чем играть, то контракт будет разорван и денег он не получит! Все все знали и подстраховались!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 17:51
Здоровья Абелю и Хордуру!
djo11
djo11
сегодня в 17:49
про магнуссона не знаю а про эрнандеса сразу говорили что второй дзагоев будет больше лечиться чем играть вообще не понятно перед подписанием врачи армейцев вообще смотрят игроков треть состава лечатся а не играют
cska.78
cska.78
сегодня в 17:46
Здоровья ребятам!
cska plus
cska plus
сегодня в 17:00
Жаль, здоровья парням.
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