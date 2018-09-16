Эрнандес и Магнуссон прошли медицинское обследование

сегодня, 16:54

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что сегодня в Москве было проведено медицинское обследование Абеля Эрнандеса и Хордура Магнуссона.

У обоих выявлены повреждения мягких тканей бедра после матча 7-го тура РПЛ против «Уфы».

В Чехию на матч группового этапа Лиги чемпионов Абель и Хордур не полетят и будут работать под наблюдением армейских физиотерапевтов.