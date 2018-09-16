Эрнандес и Магнуссон прошли медицинское обследование

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что сегодня в Москве было проведено медицинское обследование Абеля Эрнандеса и Хордура Магнуссона.
У обоих выявлены повреждения мягких тканей бедра после матча 7-го тура РПЛ против «Уфы».
В Чехию на матч группового этапа Лиги чемпионов Абель и Хордур не полетят и будут работать под наблюдением армейских физиотерапевтов.
Если травма — на выход. ЦСКА подписал хитрый контракт с Абелем Эрнандесом
Дмитрий Садылко
2 августа, 11:59
ЦСКА всё-таки обзавёлся нападающим— клуб пополнил уругваец Абель Эрнандес. Он находился в Москве несколько дней, однако дело никак не могло дойти до подписания контракта. Всему виной проблемы со здоровьем нападающего. У него было много травм в прошлом, в том числе сообщалось, что у форварда не всё в порядке с коленями и ахиллом.
Армейцы не собирались рисковать и отправили Эрнандеса на дополнительные обследования. В итоге до подписания соглашения всё-таки дошло. ЦСКА объявил, что 27-летний уругваец теперь официально игрок красно-синего клуба.
Клуб не разглашает данные о заработной плате, однако, по данным Sport24, уругваец будет зарабатывать 1,8 миллиона евро за сезон, а не 6 миллионов, о которых говорили прежде. Кроме того, ЦСКА подстраховал себя от возможных травм Эрнандеса с помощью пункта в контракте. Согласно договору, если в ближайшие полгода уругваец получит тяжёлую травму, то клуб сможет расторгнуть с ним контракт без выплаты денежной компенсации.
О чем я в краткой форме djo11 и ответил - Так у Эрнандеса в контракте есть специальный пунк, типо - если будет больше лечиться, чем играть, то контракт будет разорван и денег он не получит! Все все знали и подстраховались!
Если травма — на выход. ЦСКА подписал хитрый контракт с Абелем Эрнандесом
Дмитрий Садылко
2 августа, 11:59
ЦСКА всё-таки обзавёлся нападающим— клуб пополнил уругваец Абель Эрнандес. Он находился в Москве несколько дней, однако дело никак не могло дойти до подписания контракта. Всему виной проблемы со здоровьем нападающего. У него было много травм в прошлом, в том числе сообщалось, что у форварда не всё в порядке с коленями и ахиллом.
Армейцы не собирались рисковать и отправили Эрнандеса на дополнительные обследования. В итоге до подписания соглашения всё-таки дошло. ЦСКА объявил, что 27-летний уругваец теперь официально игрок красно-синего клуба.
Клуб не разглашает данные о заработной плате, однако, по данным Sport24, уругваец будет зарабатывать 1,8 миллиона евро за сезон, а не 6 миллионов, о которых говорили прежде. Кроме того, ЦСКА подстраховал себя от возможных травм Эрнандеса с помощью пункта в контракте. Согласно договору, если в ближайшие полгода уругваец получит тяжёлую травму, то клуб сможет расторгнуть с ним контракт без выплаты денежной компенсации.
О чем я в краткой форме djo11 и ответил - Так у Эрнандеса в контракте есть специальный пунк, типо - если будет больше лечиться, чем играть, то контракт будет разорван и денег он не получит! Все все знали и подстраховались!