Вальдемар Антон не сможет играть за сборную России

Защитник «Ганновера» Вольдемар Антон не может быть заигран за сборную России, поскольку у него отсутствовал паспорт РФ в период выступления за молодежную сборную Германии на официальном уровне. Об этом сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец.

Вольдемар Антон не может быть заигран за сборную России. Обходных путей нет. Если он проводит официальный матч за молодежную сборную, то он должен иметь российский паспорт. Больше никаких исключений. Если не было российского паспорта на тот момент, то все. Что касается смены спортивного гражданства, то в законодательстве РФ ты имеешь право играть за сборную, если ты не потерял право по регламентам ФИФА .