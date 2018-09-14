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Вальдемар Антон не сможет играть за сборную России

сегодня, 13:01

Защитник «Ганновера» Вольдемар Антон не может быть заигран за сборную России, поскольку у него отсутствовал паспорт РФ в период выступления за молодежную сборную Германии на официальном уровне. Об этом сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец.

Вольдемар Антон не может быть заигран за сборную России. Обходных путей нет. Если он проводит официальный матч за молодежную сборную, то он должен иметь российский паспорт. Больше никаких исключений. Если не было российского паспорта на тот момент, то все. Что касается смены спортивного гражданства, то в законодательстве РФ ты имеешь право играть за сборную, если ты не потерял право по регламентам ФИФА.

По правилам ФИФА ты не можешь сменить спортивное гражданство, если заигран за молодежку, не имея паспорта. Предположим, игрок обращается в ФИФА и они первым делом попросят предоставить список игр от Немецкого футбольного союза. Он предоставляет, и там будет прописан какой-нибудь отборочный матч. Потом его спросят: «Был ли у тебя паспорт РФ?» Если не был, то все. Вот Фернандес, например, не был заигран за сборную Бразилии в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что РФС заинтересован в натурализации футболиста.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 14:28
У нас что, своих Вальдемаров мало?
Faustello
Faustello ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:25
А че, ты мне в танки продул или тоже шифруешься?)
Сейчас для кота за жрачкой и тубзиком сгоняю и посмотрим кто там в танки продул )))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Faustello
сегодня в 14:23
Добрый день болельщик великого клуба ))
А че, ты мне в танки продул или тоже шифруешься?)
Faustello
Faustello ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:22
Че сразу про Вовочку) Здравствуйте, глубокоуважаемый гражданин Кот) Я просто не знаю, кто щас у них на смене, страхуюсь)
Добрый день болельщик великого клуба ))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:02
был бы Антоном Владимировичем тогда смог бы, а Вольдемарам здесь не место
nahan
nahan
сегодня в 14:00
Своих валетов хватает...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Faustello
сегодня в 14:00
Вспомнил старый анекдот про Вовочку: Гут гут Вольдемар )))
Че сразу про Вовочку) Здравствуйте, глубокоуважаемый гражданин Кот) Я просто не знаю, кто щас у них на смене, страхуюсь)
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 13:41
А тупой Черчесов не вникая в суть вопроса ему звонил.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:32
Вспомнил старый анекдот про Вовочку: Гут гут Вольдемар )))
Antonchik
Antonchik
сегодня в 13:31
Антон как узнал, что сборную тренерует спартач, то сразу нашел кучу отмазок.
Олeневод
Олeневод ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:30
ЕСЛИ БУДЕТ НУЖНО, ПУТИН ЕМУ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ ЭТОТ ПАСПОРТ СДЕЛАЕТ ДЛЯ НЕГО НЕ ПРОБЛЕМА ПАСПОРТА РАЗДАВАТЬ ВСЯКИМ ДЕПАРДЬЕ И МОНСОНАМ ГЫ-ГЫ-ГЫ
А потом пенсионный возраст до 70-ти повысит и тогда бабла на всех зарубежных антонов хватит
VIPded
VIPded
сегодня в 13:29
Облом...
Zak11
Zak11
сегодня в 13:27
А как у Нойштедтера паспорт появился? Он родился же не в России и получается паспорт ему сразу дали. Депардье тоже подарили после одного визита. Как то не понятно.
Faustello
Faustello ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:25
ЕСЛИ БУДЕТ НУЖНО, ПУТИН ЕМУ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ ЭТОТ ПАСПОРТ СДЕЛАЕТ ДЛЯ НЕГО НЕ ПРОБЛЕМА ПАСПОРТА РАЗДАВАТЬ ВСЯКИМ ДЕПАРДЬЕ И МОНСОНАМ ГЫ-ГЫ-ГЫ
Монсон теперь не всякий, а депутат МО )))
Abverin
Abverin
сегодня в 13:23
Своих нужно воспитывать, а не в Германии воровать.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:21
Сначала надо было вопрос изучить, а потом трубить на всю Европу.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 13:17
И не нужно .
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:16
ЕСЛИ БУДЕТ НУЖНО, ПУТИН ЕМУ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ ЭТОТ ПАСПОРТ СДЕЛАЕТ

ДЛЯ НЕГО НЕ ПРОБЛЕМА ПАСПОРТА РАЗДАВАТЬ ВСЯКИМ ДЕПАРДЬЕ И МОНСОНАМ

ГЫ-ГЫ-ГЫ
mikysss
mikysss
сегодня в 13:10
а кто это?
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